Meloni a Washington per la cerimonia di insediamento. L'incontro con Trump

La premier è arrivata questa mattina negli Stati Uniti, diplomazie a lavoro per un colloquio con il nuovo presidente a margine del giuramento. "Coltivare un rapporto privilegiato", dice Fidanza, capogruppo meloniano in Ue

Giorgia Meloni è arrivata questa mattina a Washington per partecipare alla cerimonia d'insediamento di Donald Trump. Il nuovo presidente degli Stati Uniti giurerà questo pomeriggio, intorno alle 18, ora italiana (le 12 negli Stati Uniti). La premier italiana è l'unica leader europea ad aver ricevuto un invito diretto e potrebbe avere un breve incontro con Trump.



La presidente del consiglio, che gode di un ottimo rapporto col Tycoon (e con Elon Musk), punta a rinforzare il legame con la nuova amministrazione americana. O per dirla con le parole di Carlo Fidanza, capo delegazione di FdI al Parlamento europeo, a "coltivare un rapporto privilegiato, fondato sulla sintonia politica e personale ma anche su interessi geopolitici convergenti, a partire dal rinnovato protagonismo italiano in Africa e Mediterraneo".

A causa del freddo, la cerimonia di insediamento si terrà al chiuso. Una scelta insolita, quella di Trump. L'ultimo precedente in questo senso è datato 1985, con Ronald Reagan.

Sono attesi tutti gli ex presidenti americani e, tra gli altri, anche il presidente argentino Javier Milei, il presidente del Salvador Nayib Bukele e Mateusz Morawiecki, ex primo ministro polacco e oggi presidente di Ecr, insieme ai suoi vice nel partito europeo dei conservatori. Lo stesso Fidanza, Marion Maréchal e George Simion. In forse Viktor Orban mentre il leader cinese Xi Jinping manderà in sua rappresentanza il vicepresidente Han Zeng.



Ci saranno anche i big della tecnologia: Mark Zuckerberg (Meta), Jeff Bezos (Amazon), Chew Shou Zi (TikTok), Tim Cook (Apple), Sam Altman (Open Ai), Sundar Pichai (Google) e ovviamente Elion Musk.



Secondo alcune fonti, al netto delle difficoltà dettate da un cerimoniale ricco di appuntamenti, Meloni potrebbe avere un colloquio con il nuovo presidente, per parlare dei dazi e non solo. D'altra parte più volte in queste settimane Trump ha speso parole d'elogio per la presidente del Consiglio, che era stata in Florida il 5 gennaio nella residenza privata del Tycoon - un incontro decisivo per la successiva liberazione di Cecilia Sala.



Al suo ritorno, nei prossimi giorni, Meloni affronterà poi le grane legate a Daniela Santanchè, la ministra del Turismo rinviata a giudizio per l'inchiesta sui conti falsi di Visibilia - azienda di cui era stata fondatrice. In settimana dovrebbe esserci un incontro per capire come affrontare la situazione, con le opposizioni che insistono sulle dimissioni della ministra meloniana.