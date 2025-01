Lunedì Meloni sarà a Washington all'insediamento di Donald Trump

La presidente del Consiglio alla cerimonia del 20 gennaio

Lunedì 20 gennaio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a Washington per la Cerimonia di insediamento del presidente eletto, Donald Trump.

Per il giorno dell'insediamento, le temperature sono attese scendere fino a meno 12 gradi, con una massima di meno cinque senza contare i venti. Donald Trump è stato così costretto a cambiare i programmi: per la prima volta dal 1985, ovvero dai tempi di Ronald Reagan, il giuramento del presidente eletto e del suo vice JD Vance si terrà al chiuso, nella rotonda del Campidoglio, e non sui gradini del Campidoglio come di norma. La cerimonia sarà trasmessa in diretta alla Capital One Arena di Washington, in grado di ospitare circa 20.000 persone e all'interno della quale si terrà anche la parata presidenziale.