Dal successore di Belloni al Dis al terzo mandato di De Luca: cosa c'è nel Cdm di oggi

Dopo le dimissioni della direttrice dei servizi, il governo sceglie oggi il sostituto. Il prefetto Vittorio Rizzi tra i favoriti. Mentre la nuova legge campana che permetterebbe al governatore di ricandidarsi dovrebbe essere impugnata

Il successore di Elisabetta Belloni al Dis, che sar (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) e poi l'impugnazione della legge regionale campana che permetterebbe a Vincenzo De Luca di candidarsi per un terzo mandato. Sono i temi principali del Consiglio dei ministri in programma oggi alle 18 a Palazzo Chigi, anche se non contenuti nell'ordine del giorno che prevede solo la "ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede" e la "ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Città del Capo del 2012 sull’attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993".



Dopo le dimissioni annunciate da Belloni – la sua carica terminerà il 15 gennaio – il governo dovrà nominare il nuovo capo dei servizi. Tra i favoriti, il prefetto Vittorio Rizzi, attuale vicedirettore dell'Aisi. Se dovesse andare così, contestualmente sarà nominato anche il suo sostituto all'Agenzia informazioni e sicurezza interna. Non è comunque l'unico nome in ballo. Ci sono anche, come abbiamo raccontato sul Foglio, Giovanni Caravelli (che ieri era sull'aereo che ha riportato Cecilia sala in Italia), uomo di Mantovano, e Bruno Valensise, altro vicino a Mantovano. Gli outsider sono Vittorio Pisani, il capo della Polizia, e Lamberto Giannini, prefetto di Roma.





