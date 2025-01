Le reazioni politiche al rilascio di Cecilia Sala

La premier Meloni esprime gratitudine per il risultato. "Diplomazia e lavoro di squadra", festeggia Tajani. Salvini: "Bentornata". Schlein: "Un sollievo". Calenda dà meriti al governo: "Ottimo lavoro svolto". E Conte: "Una bella notizia. Un plauso al governo, alla diplomazia e ai servizi"

"È in volo l'aereo che riporta a casa Cecilia Sala da Teheran. Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia. Ho informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata. Voglio esprimere gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi". Lo ha scritto sui suoi social la premier Giorgia Meloni, annunciando la liberazione di Cecilia Sala in Iran.

"Esprimo profonda e commossa gratitudine al governo e alla nostra diplomazia per l'impegno straordinario che ha permesso di ottenere, in tempi rapidissimi, un risultato davvero eccezionale. A Cecilia Sala e alla sua famiglia giunga il mio abbraccio e quello del Senato della Repubblica", ha scritto Ignazio La Russa, presidente del Senato.

"Diplomazia e lavoro di squadra: Cecilia Sala sta tornando a casa!", ha commentato sui social il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Grazie alla nostra diplomazia e ai nostri Servizi abbiamo ottenuto un risultato importantissimo. Siamo riusciti a portare a casa anche questa giornalista. Ci siamo impegnati tantissimo, siamo rimasti in silenzio, a volte prendendoci anche qualche critica, ma abbiamo sempre lavorato sottotraccia per cercare di ottenere i risultati. E i risultati sono arrivati. Senza parlare troppo si ottengono i risultati positivi e ci siamo riusciti", ha poi aggiunto Tajani in una nota.

"Cecilia Sala liberata, è in viaggio per l’Italia, bentornata!", è il commento del vicepremier Matteo Salvini. ''Cecilia Sala sta tornando. Immenso lavoro di Giorgia Meloni in primis e di tutta la squadra dell'Italia: Tajani, Mantovano, Palazzo Chigi, la Farnesina, i nostri servizi di sicurezza e chiunque potesse essere di aiuto. Bentornata a casa'', scrive il ministro della Difesa Guido Crosetto.

"Grande soddisfazione per la liberazione della giornalista Cecilia Sala. È una notizia molto molto buona volevamo condividere la nostra soddisfazione", è il commento della portavoce di von der Leyen.

"Bentornata a casa, Cecilia. Grazie alle autorità Italiane per aver lavorato senza sosta per riportare Cecilia dalla sua famiglia", è il commento della portavoce del presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

'La notizia che stavamo aspettando, che speravamo di ricevere il prima possibile. La liberazione di Cecilia Sala è un sollievo, e saperla presto in Italia ci riempie di gioia. Un ringraziamento al governo, al corpo diplomatico, ai servizi e a chi ha lavorato incessantemente in questi 20 giorni di apprensione e angoscia per questo risultato. Ti aspettiamo, Cecilia!''. Così sui social la segretaria del Pd Elly Schlein.

Il rientro a casa di Cecilia Sala e' la notizia piu' bella. Grazie al Governo, ai servizi, alla famiglia. Siamo commossi e felici: oggi festeggia tutto il Paese senza distinzioni e polemiche. Evviva", è il commento del leader di Italia viva Matteo Renzi.



"Una bella notizia dopo giorni di tensioni", scrive su X il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. "Cecilia Sala torna finalmente a casa e potrà riabbracciare i suoi familiari. Un plauso a tutta la nostra filiera: dal Governo, alla diplomazia, ai servizi che hanno reso possibile questo risultato".

"La notizia del rilascio di Cecilia Sala è un enorme sollievo per tutti. Ed è doveroso riconoscere al Governo il merito per l’ottimo lavoro svolto in questo difficile caso", ha detto il senatore di Azione Carlo Calenda.

“Cecilia Sala è finalmente libera e sta facendo ritorno a casa. Il suo rilascio è una bellissima notizia e presto potrà riabbracciare la sua famiglia. Straordinario il lavoro svolto in queste settimane dal governo Meloni e dagli uomini della nostra intelligence”, scrive su X Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati-Centro Popolare.