Stroppa che stroppia? L'attivismo dell'uomo di Musk in Italia

L’uomo di collegamento, il giovane referente italiano del patron di Tesla e Space X, ma anche l’esegeta e il paladino: 48 ore di tuìt

L’uomo di collegamento, il giovane referente italiano di Elon Musk, ma anche l’esegeta e il paladino del medesimo: sono 48 ore che Andrea Stroppa, trentenne esperto di sicurezza informatica e collaboratore dell’imprenditore e patron di Tesla e Space X, interviene senza sosta sul tema del momento: Starlink, l’Italia e l’accordo da 1,5 miliardi di cui ha parlato Bloomberg, accordo che per Musk pare già cosa fatta, al punto da poter essere annunciato su X (e subito ripostato da Stroppa): “Ready to provide Italy the most secure and advanced connectivity”, ha scritto infatti Musk con megafono di Stroppa, mentre Palazzo Chigi smentiva di aver firmato, pur ammettendo un’interlocuzione generale in materia di telecomunicazioni.

Ready to provide Italy the most secure and advanced connectivity! — Elon Musk (@elonmusk) January 6, 2025

Intanto lui, Stroppa, amplificava, difendeva, ribatteva, spiegava e rintuzzava i critici dell’eventuale accordo. E lo faceva prima con tono elegiaco-sibillino in favore di Musk – “Quante volte silenziosamente hai dato una mano al nostro paese, senza guardare il colore politico o i tuoi interessi da imprenditore. Magari un giorno lontano si potrà raccontare”, scriveva infatti Stroppa il 5 gennaio, su sfondo di foto di Musk che visita rovine. Ma lo faceva anche nei panni dell’avvocato difensore.

Quante volte silenziosamente hai dato una mano al nostro Paese , senza guardare il colore politico o i tuoi interessi da imprenditore. Magari un giorno lontano si potrà raccontare pic.twitter.com/qvmmWNyohI — Andrea Stroppa Claudius Nero's Legion (@andst7) January 5, 2025

Come oggi, sempre su X, quando, sull’account di Stroppa, è comparso il “vademecum nei giorni di miseria per giornalisti non faziosi”, elenco di altrui perplessità e obiezioni serie e facete (da “ma che svendiamo i dati all’estero?” a “ma è sicuro?” “sì, ma quelli di Musk sono dei pazzi”, obiezioni cui Stroppa rispondeva per esteso e punto per punto, moltiplicando per dieci).

Vademecum nei giorni di miseria per giornalisti non faziosi



Ma è sicuro?



• Sì, è molto sicuro. Utilizza i protocolli di crittografia più avanzata, modulazioni complesse di frequenze, un sistema dinamico dei satelliti per essere resistente ad attacchi, utilizza gli… — Andrea Stroppa Claudius Nero's Legion (@andst7) January 6, 2025

E non basta: negli ultimi due giorni Stroppa ha anche rassicurato gli internauti a proposito di “Starlink, la tecnologia migliore e più sicura al mondo” e lodato apertamente “il presidente Meloni” che “sta costruendo un rapporto con la nuova amministrazione americana molto solido”.

Finalmente i media raccontano che Starlink è la tecnologia migliore e più sicura al mondo. Risparmi per l'Italia di oltre 8 miliardi di euro e fornitura del servizio in pochi mesi, rispetto agli 8-10 anni dei concorrenti che ancora non hanno il servizio pic.twitter.com/9p9XJjahbF — Andrea Stroppa Claudius Nero's Legion (@andst7) January 6, 2025

“A livello personale mi piace molto”, scriveva Stroppa, “a livello politico” c’è “buona sintonia” e “opportunità di aumentare scambi commerciali e attrarre investimenti”. E dunque: “Miope non sostenerla a prescindere”. Per non parlare della foto fuggita, sempre sul suo account, dal seno dell’AI, con Meloni, Musk e Trump, post incontro in Florida, in abito imperiale (nel senso dell’antica Roma). Stroppa stroppia, ci si domanda?