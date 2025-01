Elisabetta Belloni lascia la guida dei servizi segreti

L'ambasciatrice lascia il Dis: "Dimissioni dal 15 gennaio". Ma smentisce altri incarichi. Il governo a lavoro per nominare un nuovo vertice

Elisabetta Belloni lascia la guida del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. La notizia, anticipata da Repubblica, è stata confermata in mattinata dalla stessa Belloni che ha però smentito nuovi incarichi. "Ho maturato questa decisione da tempo ma non ho altri incarichi. Lascerò il posto di direttore del Dis il 15 gennaio", ha detto all'AdnKronos. Belloni ha fatto sapere di aver comunicato per tempo la sua decisione alla premier Giorgia Meloni e al sottosegretario Alfredo Mantovano. Ora il governo dovrà riempire la casella lasciata vacante, mentre sono in corso le trattative per liberare la nostra giornalista Cecilia Sala, detenuta in Iran.

Belloni è stata nominata a capo del Dis il 21 maggio 2021 dall'allora governo Draghi. Il suo mandato sarebbe scaduto il prossimo maggio. Meloni l'ha poi nominata coordinatrice dell’Italia per il G7. Negli ultimi anni il suo nome è spuntato fuori per diversi incarichi di alto livello, compresa la presidenza della Repubblica. Dopo la nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente della Commissione europea, si era parlato anche di lei per completare la squadra di governo con il ministero agli Affari europei. Secondo quanto scritto da Repubblica, a Belloni sarebbe stato offerto un incarico tecnico di collaborazione con Ursula von der Leyen a Bruxelles. Ma per il momento lei esclude nuovi impegni: "Lascio ma non ho altri incarichi".