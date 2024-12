Avanti Meloni. Benzinai indietro tutta

Governo in carica fino al 2027 e G7 a presidenza italiana per altri quattro anni. Boom delle auto elettriche. Mario Giordano al Viminale, il Piano casa a Ilaria Salis. Un pazzo 2025 nell’oroscopo dell’Innamorato fisso

Il 2025 sarà un anno fantastico per la salute, il lavoro, l’amore e il debito pubblico (+179 per cento del pil). Come esponente di Gladio, sono molto contento di esserlo. Voglio esserlo ancora di più. Nel 2025, potremmo intervenire se il problema immigrazione sfuggisse di mano al governo. Ma non penso! Nel caso il primo che arrestiamo è Maurizio Crozza. Irridere gli esponenti delle istituzioni non possiamo più permettercelo, dispiace dirlo.

Per Mara Venier sarà un anno tra i più belli mai vissuti, solo un piccolo problema lavorativo scalfirà il buon rapporto con i suoi autori televisivi. I fatti in breve, anche se di minor importanza rispetto alla globalità dei problemi che il pianeta dovrà affrontare. Due fratelli con la testa molto grossa chiamano la redazione di “Domenica In”. Vengono invitati per una bella intervista con Mara. Vuoi per non urtare le buone maniere, vuoi perché oltre ad avere la testa grossa sulla scheda preparata dagli autori non c’è niente… Per la prima volta in 50 anni di carriera, Mara si offende. Ma la cosa viene subito chiarita, e si brinda, quando il lunedì esce l’Auditel. I fratelli testa molto grossa hanno fatto il picco d’ascolto: 36 per cento di share. Trascinando tutto il programma a una media del 25 per cento. Subito si decide di invitarli per domenica prossima. Quindi grande successo per Mara, gli autori e Rai 1. Complimenti e felice anno nuovo. Ma veniamo alla politica.

Il 2025 di Giorgia Meloni

Con procedura mai vista e senza precedenti, il G7 decide di prorogare la presidenza italiana del summit per anni quattro. Alla nostra premier il compito di organizzare e presiedere altri otto vertici con gli altri suoi pari. Località scelte ieri d’urgenza dal Consiglio dei ministri: Campobasso (due volte), Vercelli, Novara, Alessandria, Asti, Imperia, Enna. Inutile dire che il governo Meloni sta in carica fino al 2027, scadenza naturale della legislatura. Per poi rivincere le politiche e rimanere nel quinquennio 2027-2032. Poi vediamo. Per adesso questa previsione è confermata al 100 per cento da tutti i migliori astrologi del mondo. Tranne due, ma recentemente espulsi dall’ordine perché per niente attendibili. Anzi fanno apposta a sbagliare.

Il 2025 al Viminale

Piccolo avvicendamento al ministero dell’Interno nell’anno a venire. Subentra Mario Giordano. S.E. il prefetto Matteo Piantedosi va a ricoprire la carica più prestigiosa a cui un dirigente della Pubblica amministrazione può ambire: capo Interpol, che recentemente è stata potenziata. Può entrare nei database di tutte le polizie del mondo. Anche africane (sempre che non facciano ancora tutto a mano… in quel caso…). Potere di coordinamento con le varie magistrature e nell’organigramma Ue è parigrado con la presidenza della Bce, per cui un salto di carriera notevole e meritato.

Mario Giordano dal canto suo inizierà subito concentrandosi sull’emergenza abitativa. Con un magistrale colpo di stato nominerà la brava e bella Ilaria Salis commissario straordinario per il più imponente piano casa dopo il famoso Gescal del 1967. Giordano non nasconde ambizioni quirinalizie. E purtroppo il rullo di tamburi è arrivato al Colle. Morale: Mattarella non firma per nominare la Salis commissario… si entra in una disputa giuridica tra Corte costituzionale e Consiglio di stato. Può il capo dello stato non firmare un decreto che decreto non è emanato da un ministro in carica. L’Alta corte dice: “Sì! Può farlo”. Il Consiglio di stato: “No! Nel modo più assoluto”. Giordano si dimette e torna a “Fuori dal coro”. Al Viminale viene, anzi torna Marco Minniti che uscito dal Pd è entrato in Italia viva che in cambio appoggia il governo. Sapendo anche che il prossimo inquilino del Quirinale sarà il dott. Renzi Matteo (per due mandati secchi).

Lavoro (e pensioni)

Purtroppo per Maurizione Landini il 2025 sarà un anno così e così. Tutto bene per le cose veramente importanti (salute e amore) dovrà però risolvere la grana che Giletti gli imputa. I pensionati italiani che hanno maturato la pensione in Svizzera e sono stati truffati. La questione si risolverà bene. La Cgil vende l’immobile della Camera del lavoro di Milano (valore 175 milioni). L’acquirente, un fondo arabo, trasformerà il manufatto in concessionaria Bugatti, Porsche, Ferrari, Bmw, Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini. Inutile dire che essendo il più sfarzoso salone d’auto di pregio del mondo vedrà arrivare nella città lombarda i più ricchi del pianeta. Uno, Elon Musk, che chiuderà X e lo richiamerà Twitter e poi prenderà i voti e lascerà tutto al Vaticano. Verrà destinato al convento di Acerra, e a fine 2025 arriverà la berretta cardinalizia. Potrà così essere ridotto allo stato laicale per diritto canonico. Infatti questa carriera non può essere percorsa da un coniugato. Dispiace ma deve tornare a fare l’imprenditore anche se legato allo stato pontificio.

Intanto la vendita delle auto elettriche in Europa passa dal 2 per cento a un buon 30 per cento. Vale a dire che su 100 auto prodotte non solo trenta sono con motore a batteria, ma vengono anche vendute. Es. tutti i taxi di Madrid, Budapest, Ankara e Nuova Delhi saranno sostituiti con motori di auto elettriche. Vietato gettare le batterie usate nei corsi d’acqua. Tranne nello Zambesi che riesce a ripulirsi in brevissimo tempo di terre rare e che fanno schifo. Purtroppo nel 2025 falliscono i benzinai che bloccano la via Emilia all’altezza di Rimini. Vengono tutti arrestati in base al decreto sicurezza. Il carcere per questi reati è l’hotspot in Albania. Costruito per altri scopi, dispiace dirlo.

Sempre nell’anno nuovo nasce il primo sgabello a due gambe. Prodotto con l’aiuto dell’Intelligenza dello scemo. E’ la prima start up italiana a fatturare il miliardo di dollari. Quotata alla Borsa di Milano. Le azioni vengono collocate a 21 euro cadauna. Dopo la prima seduta crollano a 0,005 euro. Mai nella storia ci fu un fallimento d’azienda così. Gli azionisti di lamentano con gli organi di vigilanza. Motivo: non aver sospeso per eccesso di ribasso l’azione quando stava già rotolando sotto i dieci centesimi. Il problema del crollo della società “Sgabello a due gambe” è il seguente. Una società panamense che certifica la qualità del prodotto afferma in un report: lo sgabello a due gambe non è per niente sicuro. Su dieci volontari nove sono caduti. Alcuni con fratture guaribili in cento giorni. Altri meno. Comunque meglio sospendere la produzione di quella vergognosa sedia a due zampe.

Imprese

Nel 2025 Mattarella riceve Trump. Prima visita di stato che il nuovo presidente Usa fa all’estero. Chiede al sindaco se può fare il bagno di notte nel fontanone del Gianicolo. Gualtieri per non offendere accetta. Trump dice: volevo mettere alla prova la fedeltà di un alleato storico come l’Italia. Il bagno non lo faccio. Non sono un bifolco come mi si dipinge, rispetto l’arte. Crosetto, sentite queste parole, si commuove e decide senza dirlo alla Meloni di chiamare la caserma della Folgore con il nome del presidente americano che a sua volta si commuove e decide di cambiare nome alla caserma Nato di Vicenza. Il nuovo nome è Belen Rodriguez (omonima) eroina della democrazia nell’America latina. Parliamo di due secoli or sono (sono andato a vedere su Google ma tale eroina non esiste… o meglio di lei non c’è traccia…).

Il ritorno della Tigre

Al festival di Sanremo 2025 ci sarà la sorpresa più grande da quando è nata la televisione. Mina Mazzini, la mitica Tigre di Cremona, si presenterà senza avvertire sul palco dell’Ariston. Dall’emozione il sindaco di Sanremo e il presidente della Rai piangono in diretta eurovisione. Vengono scherzati in un bar di Budapest che segue l’evento (solo 5-6 clienti li scherzano, gli altri meno).

George Clooney torna con puntualità tutti i giovedì a luglio, anche nel 2025. Ormai lo sanno tutti. Si vede di nascosto con la Giovanna, maestra elementare del paese, di anni 35, divorziata. La moglie dell’attore, venuta a conoscenza della tresca, indice una conferenza stampa in una località sulla Loira. Qui in mondovisione urla: “Sì! Lo lascio!!!”. Poi però Clooney dice che non è vero che si vede con la Giovanna dal luglio del 1999. Per cui fanno la pace. Tempo poche settimane e Clooney riprende a vedere il suo grande amore, la Giovanna.

Il 2025 di Jannik Sinner

Il nostro Sinner avrà nel 2025 l’anno più bello della sua carriera. Che comunque si ripeterà fino al 2040. Parliamo di quest’anno però. Sarà grande slam e coppa Davis. Mai nella storia del tennis moderno un atleta vince i quattro tornei più importanti, l’insalatiera d’argento e tornei di Miami, Cincinnati, Roma, Montecarlo, cioè i master 1000 Atp.

Guterres lo convoca al Palazzo di vetro per conferirgli la più alta onorificenza che esiste: il gonfalone della città di New York. Quello originale sottratto dagli inglesi nella guerra d’indipendenza mai più restituito. Salta fuori adesso, l’aveva l’Onu. Adesso è di proprietà di Sinner. Una perizia dice che è impossibile quantificarne il valore. E’ come dire: “La Magna Charta quanto vale?”. Non ha prezzo. Potrebbe essere barattato con i bronzi di Riace, che valgono meno, e la reggia di Caserta più la Ragazza con l’orecchino di perla. Chi può permettersi un acquisto di un oggetto del genere? Neanche Nicolò Barella, pallone d’oro 2025 è ufficiale.

Per quanto riguarda il 2025 di Lilli Gruber, continuerà nel suo programma quattro contro uno. Cioè tre ospiti contro il governo, uno a favore (di solito Italo Bocchino o Mario Sechi) più Lilli che rimane neutrale (ma neanche tanto a sentire i ragionamenti che fa con Travaglio che aumenterà il biglietto per il suo show teatrale. Platea 75 euro, galleria 135 euro. Di solito è il contrario, ma siccome non c’è niente da vedere, solo sentire, l’acustica è nettamente migliore in galleria).

Conte appena dopo i festeggiamenti per l’Atlético Mineiro, squadra favorita al mondiale per club che parte appena finiti i campionati. Il nuovo allenatore dei neo campioni è Simone Inzaghi, che lascia l’Inter in quanto la nuova proprietà nerazzurra, la Red Bull, richiama a Milano José Mourinho. Che decide di cambiare i colori speciali della società. Li stanno decidendo adesso.

Il 2025 di Matteo Salvini

Salvini verrà condannato per sequestro di persona. E condotto a Ponza, poi sconterà nove anni di confino. Inutile la richiesta avanzata alla Corte di giustizia europea. Viene respinta per ben nove volte. Rimarrà comunque vicepremier, anche se la Meloni è contraria. Al suo posto subentra il generale Vannacci. Da nuovo segretario della Lega decide di allearsi con Marco Rizzo e insieme si presentano a casa di Beppe Grillo per arrestarlo. In base all’articolo 5391 c.p.p. Grillo viene condotto a Ponza nella villetta di fianco a quella di Salvini. I due statisti non si incontreranno mai. Grillo poi verrà spostato in località segreta, Palmarola. Dove evaderà con la complicità del barbiere del borgo, noto movimentista anti Conte.

Nel 2025 viene buttato giù San Siro. Senza che ci sia un’alternativa. I due club milanesi devono così giocare rispettivamente: a Varese l’Inter, a Gallarate il Milan. Capienza dei due impianti: Varese 900 posti, Gallarate meglio non dirlo per rispetto della tifoseria che arriva da tutta Italia.

Peppino Conte riuscirà a compattare il movimento e farselo mangiare dal Pd nel 2025. Visto il risultato, sia Marco Rizzo che il generale Vannacci lo arrestano e lo conducono al bagno penale sull’Isola Bella, lago Maggiore. Qui aiuta i pescatori locali ad aggiustare le reti, che poi è tutta una finta per i turisti quella sceneggiata di aggiustare le reti con un grosso ago di legno. L’ultima barca che è uscita a pesca risale al periodo dello scandalo della Banca di Roma (primi ’900).

Il nuovo anno in sicurezza

Ma parliamo di cose che riguardano tutti. Per esempio, il decreto sicurezza: come verrà attuato nell’anno nuovo. Che cosa si può fare: tutti noi abbiamo in casa una rivoltella o un moschetto Mab ricevuto dal nonno, che non ha obbedito a Togliatti di consegnare le armi dei partigiani in prefettura. Bene, oggi noi nipoti possiamo usarli liberamente. Anche non solo detenerli in casa, ma girare per strada con la tracolla e un moschetto automatico Beretta 1921. Consiglio, visto il periodo di riposo dall’arma, di provarla in campo. Fare il tiro al bersaglio su un albero. Oliare bene tutte le parti. Non smontarlo se poi non siete più capaci di rimetterlo a posto. Nel caso consiglio il filmato su YouTube: “Come smontare e rimontare un Mab”.

Altre cose che il decreto sicurezza varato dal governo prevede. Arrestare: Massimo Gramellini, Corrado Formigli, Geppi Cucciari, Carlo Conti… (?) Ma sì, anche lui. Capo d’impostazione: uso del mezzo televisivo lesivo alla nazione. I fermati con il nuovo decreto possono essere trattenuti per 96 ore nelle carceri di sicurezza, senza poter vedere gli avvocati. Se questi legali (comunisti) si presentano prima in caserma per reclamare, si provvede all’arresto più cancellazione per anni 50 dall’albo degli avvocati.

I magistrati vengono declassati a impiegati di concetto di V livello. Perdono tutte le prerogative e passano sotto l’autorità dell’ufficiale giudiziario di turno. In pratica si invertono i ruoli: prima erano i funzionari di polizia giudiziaria sotto i magistrati.

Altra cosa che si può fare con il decreto sicurezza è sparare i botti di Capodanno davanti al comune di Milano. Prima non si poteva. Norma che vale solo per le amministrazioni di sinistra. Chi per caso spara petardi davanti a un comune con sindaco di centrodestra, subisce ammenda pecuniaria di euro 1,5 (un euro e mezzo).

Avanza ancora un foglio qui in casa mia, per cui scrivo questo: Taylor Swift verrà baciata da tale Svirgoli Paolo, custode dell’hotel dove la pop star dimora dopo il mega concerto al Forum di Bologna. Si amano? Non sappiamo. Penso di sì.