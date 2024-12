Botta e risposta Renzi-La Russa: "Camerata rispetti le opposizioni"

Tajani: "E' in buona salute. Lavoriamo con la massima discrezione per riportarla a casa". Il presidente del Senato La Russa: "Auspico torni al più presto a casa". Il presidente della Camera Fontana: "Confidiamo nell'azione del governo". Il ministro Crosetto: "In corso un'azione politica e diplomatica di alto livello". Schlein: “Il governo metta in campo ogni iniziativa per riportarla in Italia". Guerini, presidente del Copasir: "Seguiamo il caso da vicino". Conte: "Certo che la diplomazia è al lavoro per riportarla a casa"