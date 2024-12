Gli auguri dei politici: Schlein evita foto, Meloni con la figlia, Salvini e Tajani in video

Come ogni anno i leader hanno postato sui social i loro auguri per le feste. La segretaria del Pd sceglie una card, mentre dalla premier ai leader dell'opposizione tutti pubblicano foto e video

Il selfie di Meloni con la figlia Ginevra. I video di auguri di Matteo Salvini e Antonio Tajani. La card impersonale condivisa da Schlein. Sono alcuni dei messaggi di "Buon Natale" diffusi sui social dai principali esponenti della politica italiana. Ognuno ha scelto con il proprio linguaggio e la propria cifra di mandare un augurio alle famiglie impegnate nei festeggiamenti di queste ore. Se il 24 la premier aveva voluto rivolgere direttamente da Palazzo Chigi un videomessaggio "a quei lavoratori che anche nei periodi di festa garantiscono col loro lavoro servizi essenziali", per Natale ha scelto un'immagine con la figlia Ginevra corredata da "auguri a voi e alle vostre famiglie". Completamente in antitesi gli auguri della segretaria del Pd Elly Schlein. Che sui suoi account ha scelto di pubblicare una card del Pd con l'augurio di un "Buon Natale di pace, diritti e solidarietà". Niente scorci della sua vita privata, niente selfie, niente panettoni: la segretaria del Pd resta riservata e distante.

Tornando nella maggioranza, il vicepremier Matteo Salvini ha registrato un video di auguri direttamente da Piazza Duomo a Milano, ringraziando per il sostegno ricevuto dopo l'assoluzione per il caso Open-Arms, perché "la Lega non è un partito ma uno stile di vita. Video che è stato registrato anche dall'altro vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Direttamente dalla "Comunità in Dialogo" a Trevigliano, in provincia di Frosinone.

Giuseppe Conte ha optato per un "sereno Natale" di fronte all'albero di natale di casa. Il leader di Azione Matteo Renzi ha pubblicato lo scatto di una pagina di diario con cui rivolge gli auguri di buon Natale. Mentre il leader di Azione Carlo Calenda ha pubblicato direttamente uno dei regali "appropriati" ricevuti: una maglietta del "Big Lebowski".