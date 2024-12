Vincenzo Carbone è il nuovo direttore dell'Agenzia delle entrate

Il consiglio dei ministri ha nominato l'attuale vicedirettore vicario dell'Agenzia come successore di Ernesto Maria Ruffini, dimessosi qualche settimana fa dall'incarico

Via libera alla nomina di Vincenzo Carbone a direttore dell'Agenzia delle Entrate, dopo le dimissioni di Ernesto Maria Ruffini. È quanto emerge dall'ultimo consiglio dei ministri che si è tenuto oggi pomeriggio a Palazzo Chigi, durato circa due ore. Tra i provvedimenti all'ordine del giorno uno schema di decreto-legge con misure urgenti in materia di cultura e l'esame di altri schemi di decreto legge: uno con “misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; l'altro con “disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina”.

Chi è il nuovo direttore dell'Agenzia delle Entrate

Laureato in giurisprudenza, approfondisce gli studi in diritto tributario attraverso numerosi corsi avanzati e master. Carbone ricopre attualmente vicedirettore vicario e capo della divisione Contribuenti dell'Agenzia, in cui ha sviluppato un'esperienza ormai trentennale tra incarichi operativi (come direttore provinciale di Roma) a ruoli in direzione regionale e centrale.

Nel corso della sua esperienza professionale è stato anche avvocato, presidente del consiglio di amministrazione di Soluzioni per il sistema economico (Sose) spa, poi componente dei gruppi di valutazione delle candidature per le procedure di selezione pubbliche e interne. Fino a ottenere anche un incarico di consulenza fiscale ai membri della Camera dei deputati per il modello di dichiarazione Unico. Infine, è stato docente in materia di reddito di impresa per corsi di formazione e master di specializzazione.