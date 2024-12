Trump su Meloni: "È una leader fantastica, lavorerò con lei". E la premier lo ringrazia

Rispondendo alla domanda di una giornalista di Class Cnbc, il neopresidente degli Stati Uniti ha detto di essere pronto a lavorare con la presidente del Consiglio, che ha ripubblicato il video sui suoi canali social

"È una leader e una persona fantastica", ha detto oggi Donald Trump della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il presidente eletto degli Stati Uniti era a Wall Street, in visita alla sede della Borsa di New York, quando una giornalista di Class Cnbc gli ha chiesto cosa pensasse di Meloni e se ha intenzione di lavorare con lei. Il Tycoon ha risposto con un lapidario "Yes".

Trump e Meloni si sono incontrati per la prima volta la scorsa settimana a Parigi, durante l'inaugurazione della cattedrale di Notre Dame, ricostruita dopo l'incendio del 2019, La premier ha ripubblicato sui propri canali social il video, commentando: "Grazie a Donald J. Trump per le belle parole".