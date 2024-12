L'oasi italiana nel marasma politico europeo

In Francia Barnier è stato sfiduciato, la Germania andrà al voto anticipato, in Europa la maggioranza di von der Leyen è risicata. L'unico governo solido, stabile e con prospettive di durare a lungo è quello italiano

Oasi italiana. Il governo francese è andato in crisi, è successo questa settimana e il risultato è sotto gli occhi di tutti: una maggioranza, in Parlamento, che non c'è, un premier sostituito, un presidente azzoppato, un'economia in difficoltà, i mercati che borbottano. Il governo tedesco, poche settimane fa, è entrato in crisi: il cancelliere socialdemocratico, Olaf Scholz, ha scelto di far cadere il governo qualche mese prima della scadenza naturale della legislatura a causa di una lotta interna con il suo ex ministro delle Finanze, e per qualche mese il motore franco tedesco smetterà di essere il motore dell'Europa. Il governo spagnolo, governo di minoranza, governo guidato dal socialista Sanchez, si trova ormai da settimane a combattere una battaglia politica, con l'opposizione, che somiglia molto a guerra civile tra partiti. La Commissione europea, a sua volta, Commissione nata la scorsa settimana, ha incassato al Parlamento europeo il numero più basso di consensi della storia.

Avrete capito forse dove vogliamo arrivare. In Europa, nell'Europa che conta, non esiste alcun governo solido, stabile e con prospettive di durare a lungo come quello italiano. E al contempo, in attesa che in Germania vi sia un nuovo governo e un nuovo equilibrio, non esiste una leadership politica, come quella di Giorgia Meloni, in grado di poter ragionare sui prossimi anni dall'alto di un paese dove, sindacati a parte, vige una pace sociale diffusa, un rapporto tra i partiti non traumatico, un bipolarismo ritrovato, un populismo in ritirata strategica. L'Italia è un'oasi, in Europa, e l'occasione per Meloni, di far contare il nostro paese, è grande, non sfruttarla più che un peccato sarebbe un delitto.