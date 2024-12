Ad Atreju ci saranno Milei, Conte e Letta. Ma non Elly Schlein

La segretaria del Pd? “Sapevamo che non avrebbe avuto piacere a esserci e quindi noi non avevamo piacere a invitarla”, ha spiegato Donzelli presentando la kermesse. Che sarà aperta da un insolito trio composta da Buttafuoco, Bertinotti e Bonolis. Il programma e gli ospiti

Roma. Ad aprire le danze, subito dopo l’accensione del presepe vivente – e identitario – ecco un insolito trio di “Uomini poco allineati”, così li hanno definiti: Pietrangelo Buttafuoco, Fausto Bertinotti e Paolo Bonolis. Ma ci saranno anche Carlo Calenda ed Enrico Letta, che con la premier Giorgia Meloni, è noto, ha una certa consuetudine. E poi Giuseppe Santalucia, il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, categoria che a Palazzo Chigi non gode di grande simpatia, e Giuseppe Conte a cui spetterà il compito di rappresentare l’opposizione, visto che Elly Schlein anche quest’anno non era disponibile. La segretaria del Pd? “Sapevamo che non avrebbe avuto piacere ad esserci e quindi noi non avevamo piacere a invitarla”, ha spiegato Giovanni Donzelli. Tiè.

Il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia ha presentato ieri al Circo Massimo, nella nuova location, l’edizione di Atreju 2024. Il Giubileo ha reso impossibile il bis dello scorso anno a Castel Sant’Angelo. Con lui sul palco allestito per la presentazione anche Galeazzo Bignami, fresco di promozione a capogruppo della Camera, nella prima uscita pubblica nel nuovo ruolo. I temi saranno quelli più cari ai meloniani, le principali riforme istituzionali, l’immigrazione. Ma anche la questione ambientale ed energetica sarà all’ordine del giorno. La manifestazione andrà avanti fino a domenica 15, con l’intervento della premier Giorgia Meloni a chiudere la festa di FdI, subito dopo il confronto tra i leader della maggioranza, da Maurizio Lupi ad Antonio Tajani e Matteo Salvini, che però riuscirà solo a collegarsi, impegnato nel faticoso congresso della Lega Lombarda. Nel programma dell’evento infine l’ ad di Leonardo Roberto Cingolani. E poi, per parlare di sud globale, torna ad Atreju l’ex ministro dem Marco Minniti: il presidente della Fondazione Med-Or, sempre apprezzato dal pubblico meloniano, dialogherà, tra gli altri, con Angelino Alfano.