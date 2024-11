Luongo è il nuovo comandante generale dei Carabinieri: passa la linea Crosetto

Il consiglio dei ministri approva la nomina sostenuta dal ministro della Difesa: l'ex vicecomandante prenderà il posto di Teo Luzi

Via libera del consiglio dei ministri alla nomina di Salvatore Luongo come comandante generale dei Carabinieri. Luongo prenderà il posto di Teo Luzi, del quale è stato dallo scorso maggio vicecomandante. Il suo nome è stato caldeggiato dal ministro della Difesa Guido Crosetto, mentre da Palazzo Chigi il sottosegretario Alfredo Mantovano avrebbe preferito Mario Cinque o Riccardo Galletta, gli altri due candidati. Del conflitto sottotraccia tra Mantovano e Crosetto avevamo scritto qui.

Leggi anche: La giostra dell'Arma Meloni e carabinieri, la nomina del nuovo capo spacca il governo. Crosetto non cede su Luongo Carmelo Caruso

Chi è il nuovo comandante dei Carabinieri

Nato a Napoli, 62 anni, Luongo ha intrapreso la carriera militare nel 1977, frequentando i corsi della Scuola Militare Nunziatella a Napoli, dell'Accademia Militare di Modena e della Scuola di Applicazione Carabinieri di Roma. Laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, ha conseguito i master in Studi Internazionali Strategico-Militari, Scienze Strategiche ed è in possesso del Diploma Superiore di Scienze Umanistiche conseguito presso l'università Gregoriana di Roma.

Ha collaborato con l'Università di Roma Foro Italico con incarichi di docenza, occupandosi degli aspetti penali della medicina legale e riguardanti, in particolare, la lotta al doping. E' stato tutor e relatore di un master all'Università Campus Biomedico di Roma.

Luongo ha avuto diversi ruoli di vertice nella Capitale. Da ufficiale inferiore, dopo le prime esperienze come comandante di Plotone dell'Ottavo Battaglione e di sezione del Nucleo Radiomobile della Legione Roma, ha ricoperto gli incarichi di comandante delle Compagnie di Taurianova, Roma Casilina e Roma Trastevere. Da ufficiale superiore è stato addetto all'ufficio personale ufficiali e capo ufficio del capo di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri, comandante del Gruppo Carabinieri Roma, assistente militare e aiutante di Campo per l'Arma dei Carabinieri del presidente della Repubblica e comandante Provinciale Carabinieri di Milano e di Roma