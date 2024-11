Libertà di parola, fino a che punto? Vannacci sul caso Raimo

“Io sono un difensore estremo della libertà di parola, ma bisogna tenere a mente il confine tra libertà di parola e turpiloquio, e il termine ‘lurido’, dal punto di vista morale e fisico, mi pare sconfini proprio nell’ingiuria", ci dice l'europarlamentare leghista

“Difensore estremo della libertà parola”: questo dice di sé il generale ed europarlamentare eletto con la Lega Roberto Vannacci, uno che con il suo libro auto-edito, “Il mondo al contrario”, nel 2023, ne ha dette di tutti i colori (su omosessuali, immigrati, ambientalisti e femministe), attirandosi critiche e querele. A parti rovesciate, a sinistra, se ieri l’ex leader dem Pierluigi Bersani è stato assolto dall’accusa di aver diffamato il generale definendolo “coglione” perché “il fatto non sussiste”, lo scrittore e docente Christian Raimo si è detto “traumatizzato” per essere stato sospeso dall’insegnamento (per tre mesi, con decurtazione del cinquanta per cento dello stipendio), per le parole usate nel criticare il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara (che a suo avviso, questi i termini, andrebbe “colpito” perché è “un bersaglio debole”, come la “Morte nera” in Star Wars, e per via del suo linguaggio “cialtrone”, “arrogante”, “lurido”).

Quel che vale per Vannacci sulla libertà di parola, chiediamo a Vannacci, non dovrebbe valere, da un punto di vista per così dire liberale, anche per Raimo? “Ripeto”, dice Vannacci, “io sono un difensore estremo della libertà di parola, ma bisogna tenere a mente il confine tra libertà di parola e turpiloquio, e il termine ‘lurido’, dal punto di vista morale e fisico, mi pare sconfini proprio nell’ingiuria, e lo dico pur avendo ricevuto un gran numero di querele per il mio libro, libro dove ho espresso idee e concetti magari forti, magari criticabili, ma non ho mai ingiuriato né mi sono mai lasciato andare alla volgarità. Il Codacons ha presentato un esposto a 104 procure della Repubblica in tutta Italia (per una frase sulle classi separate per disabili, ndr), ma io non ho mai usato parole offensive”. Dipende anche dalla sensibilità, il fatto di sentirsi offesi, direbbero a Vannacci persone e categorie oggetto delle sue critiche. “Nella vita civile si è liberissimi di contestare qualsiasi cosa”, dice Vannacci, “ma dire che uno va colpito come la Morte nera è usare una frase violenta e inopportuna, da ‘hate speech’, come dicono a sinistra. Se lo avessi detto io figuriamoci che cosa sarebbe successo; sarebbe stata gogna, immagino. Torno al termine ‘lurido’: parola condannata se associata a connotazioni razziali, e invece va bene se associata a Valditara? Cioè, mi si faccia capire, in base all’oggetto cambia anche il giudizio sull’offensività del termine?”. Fatto sta che Raimo è stato addirittura sospeso. Ma Vannacci, come si è detto, resta convintissimo nella non-difesa.