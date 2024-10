"La Spezia saccheggiata dal neoliberalismo selvaggio. Orlando candidato ideale". L'endorsement di Diaz

La vicepremier spagnola ha mandato un video di sostegno al candidato dem in Liguria, la persona giusta "per frenare l'estrema destra" di Marco Bucci

"Andrea Orlando è il candidato ideale per la Liguria". Parola di Yolanda Diaz. La vicepremier e ministro del Lavoro e dell'Economia in Spagna si schiera con i dem. Lo fa con un video di sostegno a Orlando, la persona giusta "per frenare l'estrema destra", dice Diaz.



"Andrea e io abbiamo tanto in comune, abbiamo fatto tanto lavoro insieme", spiega la vicepremier iberica ricordando il lavoro fatto insieme, tra Madrid, Roma e Bruxelles. "Veniamo rispettivamente dalle città portuali e industriali di Ferrol e La Spezia", che secondo Diaz condividono un triste destino: "Due città saccheggiate dal liberalismo selvaggio".

Per ironia della sorte, il presidente dell'Autorità portuale di La Spezia fino a qualche settimana fa era Mario Sommariva - ex sindacalista della Cgil, molto vicino alla sinistra dem - scelto per quel ruolo durante il governo Conte II. Tra i suoi sponsor di allora c'era anche lo stesso Andrea Orlando. Sommariva ha di recente accettato un incarico da presidente della Spinelli Srl, società che fa capo ad Aldo Spinelli, descritto dal centrosinistra come il grande corruttore nell'inchiesta che ha coinvolto l'ex presidente Giovanni Toti.

Diaz continua poi il suo video di endorsement ribadendo che "Andrea è il candidato ideale per trasformare la Liguria, da Ventimiglia a Sestri Levante, da Genova alle Cinque Terre. Per i diritti delle persone che lavorano, per i servizi pubblici. Sono sicura che il prossimo 27 ottobre il popolo ligure voterà a testa alta per un futuro migliore per la maggioranza, e non solo per pochi".