Lollobrigida: "La battaglia contro la carne coltivata non riguarda il centrodestra ma il popolo italiano"

"La battaglia contro la carne coltivata non riguarda il centrodestra ma il popolo italiano, che per il 70 per cento è contrario a questo tipo di carne. E' un problema di precauzione per la salute. Anche altri stati, come l'Austria e la Francia, hanno fatto la scelta dell'Italia", dice il ministro Francesco Lollobrigida, intervistato dal vicedirettore del Foglio Salvatore Merlo alla Festa dell'Ottimismo.

Il ministro dell'Agricoltura ha quindi sottolineato il lavoro sulla peste suina (Pse). "Il nostro impegno è quotidiano e sta portando risultati. L'eradicamento è il nostro obiettivo, nel frattempo stiamo raggiungendo il contenimento con azioni e finanziamenti specifici al Commissario per chiudere area di sicurezza nel nord del paese". La Pse, ha aggiunto il ministro, rappresenta "un grande problema per l'export e per le nostre produzioni. Il primo veicolo del virus è il cinghiale che in Italia è presente con un numero 7 volte superiore rispetto alla media Ue: insostenibile". Ed è proprio intervenendo sul piano economico che "siamo riusciti a fare riaprire l'importante mercato canadese al prosciutto italiano: era stato chiuso da diversi mesi ma li abbiamo convinti. Questo impedirà anche la chiusura del mercato Usa".



Il ministro ha inoltre rivendicato la centralità italiana in Europa, una centralità in cui - spiega - l'agricoltura e la pesca hanno un ruolo chiave.



Quanto al governo, Lollobrigida spiega che non ci sono problemi e tensioni tra alleati. "Scrivete dei problemi del governo, ne scrivete molto di più di quelli che ce ne sono realmente", dice con una battuta. Nessuna stanchezza nella compagine che guida Palazzo Chigi? "Quello che è scritto sul programma di governo lo mettiamo in campo, sul resto si aprono discussioni. Ma abbiamo dei valori comuni di centrodestra. E quando hai valori comuni si possono fare progetti. Ci sono propensioni dei partiti su problemi specifici", ma "abbiamo dei valori comuni e le difficoltà, anche comunicative, si superano".



Infine il ministro ha risposto alle parole di Matteo Renzi, che aveva accusato il governo di familismo, con le sorelle Meloni a guidare il partito di FdI e l'esecutivo. "Arianna è un ottimo dirigente politico. Abbiamo vissuto sempre la politica in maniera totalizzante. Ci si incontra e ci si innamora, poi le storie finiscono. Non sento il bisogno di dovermi difendere dall'accusa di familismo, Ci sono mariti e mogli a sinistra che condividono lo stesso banco in Parlamento, e io li rispetto per la loro storia politica", dice ancora Lollobrigida, citando anche il caso dei Clinton e degli Obama, "penso siano bravissimi".