Il cowboy trumpiano a Pontida: "Giorgia è moderata, Donald e Matteo sono più simili"

Alla festa della Lega ha parlato anche Mark Ivanyo, vicino all'ex presidente americano e fondatore di un'organizzazione legata al partito Repubblicano. "Trump non verrà a Pontida, ma se sarà eletto collaborerà con il vostro governo"

“Dirò a Trump che la Lega di Salvini è in salute”, dice al Foglio Mark Ivanyo, fondatore dei “Republicans for National Renewal” e vicino all’ex presidente americano. La sua organizzazione collabora con il Partito Repubblicano e Ivanyo è intervenuto sabato sera alla Pontida dei giovani. Dal palco ha parlato indossando un cappello da cowboy e un vestito a stelle e strisce con i colori degli Stati Uniti di America. Domenica è ancora sul pratone, che si gode lo spettacolo e i discorsi di Viktor Orbàn e Geert Wilders. “Trump e Salvini sono due politici molto simili tra loro. Giorgia Meloni è esponente di una destra moderata. Se Trump a novembre vincerà le elezioni presidenziali, il nostro augurio è che anche la vostra premier si decida a spostarsi più verso le nostre posizioni. Per ora il nostro alleato naturale è Salvini. E se Trump dovesse finalmente tornare alla Casa bianca, i rapporti con il governo italiano passerebbero in buona parte anche dall’asse con Matteo Salvini”.

L’organizzazione di Ivanyo, che ha ricevuto a luglio un endorsement da Trump sul social Truth, si propone di dare al partito Repubblicano una svolta più populista, si legge sul loro sito, cosa che l’ex presidente da solo non riesce a fare e in cui va aiutato. “Non credo che Trump verrà mai a Pontida, è una cosa europea. Però Salvini è il benvenuto alle nostre iniziative, come il congresso repubblicano. Trump da presidente collaborerà con l’Italia di Meloni e Salvini. La prima è premier, ma con il secondo c’è una comunità di intenti su molti temi, Trump vuole cacciare tutti i clandestini e Salvini sta andando a processo per averlo fatto. Sono fatti della stessa pasta, fanno parte della stessa comunità politica internazionale”