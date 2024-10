Triste Pontida. Gente poca, Vannacci superstar ma l'attesa è solo per Orban

Tra odore di salamelle, video di Salvini sotto processo e ampi spazi vuoti, si apre la prima Pontida punkofascia. Il verde Lega è solo un ricordo

Pontida. Gente poca, fango tanto. Forse pioggia. Si apre Pontida e l’attesa non è per Salvini ma per Orban che ieri sera ha mangiato la tinca. Gli stand pieni sono quelli del meridione, Calabria e Campania. Il generale stivalone Vannacci viene inseguito dall’inviato spiritato delle Iene e dice che forse si prende la tessera. C’è odore di salamelle. Video di Salvini sotto processo. Riccardo Molinari è l’unico che parla di autonomia. Max Romeo sogna la segreteria della Lombardia. Un militante urla “sventolare” per coprire i buchi. Si attende il discorso di Giorgetti il “signor sacrifici”. Si Apre Pontida la prima punkofascia ma il popolo dov’è ? Domina il colore scuro, il nero. Il verde è un ricordo.