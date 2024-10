Meloni sull'intervista di Morra al Foglio su Bucci: "Livello inaccettabile"

"La salute di una persona non dovrebbe mai essere strumentalizzata. Forza Marco!", ha detto la premier. L'ex grillino prova a difendersi con un video: "Ho provato a contattare il sindaco di Genova per chiarire"

"Alle volte, purtroppo, il dibattito politico scende a livelli inaccettabili". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in riferimento alle parole di Nicola Morra pronunciate questa mattina in un'intervista al Foglio. Sulle pagine del nostro giornale l'ex grillino, parlando delle elezioni regionali in Liguria e del candidato del centrodestra Marco Bucci, ha detto: "Gli elettori liguri devono essere consapevoli che stanno votando una persona malata che potrebbe non terminare il mandato. Ha un tumore metastatico, con il quale non si scherza. Anche se lo vedo tonico in questa campagna elettorale. Ma...".



In mattinata sono arrivate le reazioni sia di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, sia del candidato del centrosinistra Andrea Orlando. Poco fa è intervenuta la premier Meloni, condannando quanto affermato da Morra. "È fondamentale ribadire che la salute di una persona non dovrebbe mai essere strumentalizzata. La malattia non limita il valore e la capacità di chi, come Marco Bucci, ha già dimostrato di essere un amministratore eccellente e appassionato. Forza Marco!", ha scritto in un post su Instagram, allegando una foto di loro due insieme.





Nel primo pomeriggio è stato lo stesso Nicola Morra a difendersi dalla polemica che hanno sollevato le sue parole. "Ho avuto la possibilità di sapere che sul Foglio è apparso un articolo in cui mi sono attribuite tesi che non sono per nulla mie con un titolo assolutamente immorale", ha detto in un video pubblicato su Facebook. "Mi viene attribuita una sorta di avversione nei confronti dei malati oncologici e di conseguenza anche del sindaco Bucci. Sappiate che questo è quanto di più lontano provo e sento perché sono una persona con una sensibilità che attribuisce a tutti e specie ai più deboli uguale dignità e diritti", ha spiegato. E fa sapere di essersi messo in contatto con Bucci "per chiarire".