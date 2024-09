Salvini esulta per la vittoria di Fpo in Austria. Ma Tajani: "Respingere i rigurgiti neonazisti"

"Va rispettato il voto popolare, non c'è nessun allarme", ha detto leader della Lega dopo il successo elettorale della formazione sovranista e fondata da esponenti del nazismo nel dopoguerra. Il ministro degli Esteri: "Il nuovo governo escluda il Partito della libertà"

"In Austria c'e' stato un bellissimo risultato per i nostri alleati". A dirlo è il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, commentando il risultato delle elezioni in Austria vinte dal Partito delle libertà: con il 29,2 per cento dei voti e 58 seggi l'Fpo, la formazione sovranista fondata da esponenti del nazismo nel dopoguerra, è la prima forza politica nel paese. "Stamattina qualcuno parlava di nazismo: o c'è qualcuno che dorme male, che mangia pesante, perché non penso ci sia l'allarme neonazista in Francia, o in Germania, in Austria e in Olanda", ha detto il leader della Lega.

"Quando i cittadini votano bisogna rispettare il voto popolare", ha aggiunto ancora Salvini. "Se gli austriaci hanno deciso che il primo partito fosse il Partito delle libertà, che ha i temi della sicurezza, contrasto all'immigrazione clandestina, della difesa del lavoro e della famiglia, fra le sue priorità, vuol dire che così la pensano gli austriaci", ha spiegato. E ha annunciato che nel week end saranno a Pontida: "E nessuno si offenda".



Complimenti agli amici e alleati dell'@FPOE_TV che, secondo gli exit poll, hanno vinto le elezioni diventando primo partito in Austria. Una giornata storica nel nome del cambiamento.

A chi parla di “estrema destra”, ricordiamo che a Vienna (come in quasi tutta Europa) di… — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 29, 2024



Le parole del vicepremier sono arrivate in risposta ai tanti commentatori internazionali e non che hanno espresso preoccupazione per il risultato del voto considerato il passato nero del partito che ha vinto. Tra questi c'è anche il suo collega e alleato Antonio Tajani. Il ministro degli Esteri ha detto: "Credo che in Austria serva una forma di governo a guida popolare che escluda il Partito della libertà. Le battaglie politiche si vincono sempre al centro per impedire che gli estremisti di destra e sinistra facciano danni", ha spiegato in riferimento alla possibile formazione del nuovo governo. E ha anche aggiunto: "Ogni rigurgito neonazista va respinto. L'estrema destra da sola non è mai in grado di vincere, lo abbiamo visto in Francia".