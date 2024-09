I meme su Lollobrigida in tv in bermuda, a margine del G7 Agricoltura

Il ministro si presenta con un look molto informale davanti alle telecamere e il web non si lascia sfuggire un'occasione tanto ghiotta per fare ironia

Sono lontani i tempi in cui Aldo Moro andava in giacca e cravatta persino a mare. Domenica infatti il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida si è presentato in camicia stropicciata, bermuda mimetici e sneakers tricolori al G7 dell'Agricoltura a Ortigia. Un look non proprio da rappresentante dello stato, benché indossato a margine dell'incontro internazionale.

Il ministro si è presentato così davanti alle telecamere mentre rispondeva alle domande di FM Italia e Siracusa News. E sui social si scatena l'ironia sull'ex genero della presidente del Consiglio Meloni. Il suo ultimo scivolone era stato quello sulla pioggia in Sicilia, benedetta mentre l'Emilia Romagna era in ginocchio. Questa di Ortiggia non si può definirla proprio una gaffe, ma è una nuova caduta di stile (letteralmente). E così ecco i fotomontaggi e i meme. C'è chi, ironizzando sulla mise da telelavoro, lo avvisa che l'incontro non fosse a distanza su Microsoft Teams, e chi lo mette in testa all'avanzata del Quarto Stato del pittore Giuseppe Pellizza da Volpedo.

Il settore della moda è in crisi? Tranquilli, ci pensa il ministro a esportare il modello italiano nel mondo con un abbigliamento che può andare bene dai vertici internazionali alle grigliate con gli amici. Cadono nel vuoto le parole dello stilista Giorgio Armani secondo il quale i bermuda vanno indossati solo "su una spiaggia o in giro per vacanza perché c'è sempre una questione di appropriatezza".

E a vedere un Ministro della Repubblica al G7 dell' agricoltura, conciato così, sorge spontaneo un : ma come ti vesti???

Quando ci manca Paola #marella#lollobrigida pic.twitter.com/qNexclIK27 — Cristina BICCERI (@CBicceri) September 29, 2024

E c'è anche chi ironizza sulla sua recente separazione dalla sorella della premier Arianna Meloni.

Si è vestito ubriaco, si spiega tutto #Lollobrigida pic.twitter.com/dx1iBKKx32 — Sdraiati per Civati (@sdraiatiXCivati) September 29, 2024

Da Enrico Mentana, che scrive su Instagram che "non è un fotomontaggio", a chi ricorda che il ddl Valditara approvato dalla Camera il 25 settembre inasprisce alcune norme: "Se si presentasse a scuola così gli darebbero 5 in condotta". Dalle polemiche sulla siccità in Sicilia, alla proposta di introduzione del servizio civile agricolo per "servire la patria" lavorando nei campi, passando per il Frecciarossa fatto fermare perché in ritardo, Per Lollo non c'è pace.