Elon e Giorgia, la love story da film che tutti vorremmo

Quella foto che accende la fantasia: l'idea di un marziano siliconvallico a Roma fa sognare l'Italia. Il magnate respinge i rumors, ma il pubblico se lo immagina già tra il Torrino e il covo dei crudi di Anzio. Spazioporto in Puglia, l'Eur Valley, le monetine nella Fontana di Trevi. Per favore non svegliateci

“We are not dating”, smentisce (serio) Elon Musk sul suo X non conoscendo l’antica massima di Giulio Andreotti, una smentita è una notizia data due volte. “Non abbiamo una storia”, dice Musk, a proposito del sogno che tutti abbiamo fatto, Elon e Giorgia, dopo lo sketch del premio all’Atlantic Council a New York, di solito serata pallosissima ma che Elon e Giorgia smaglianti come Ryan Gosling ed Emma Stone in un "La La Land" sovranista hanno trasformato in una specie di "Tempo delle mele" (anzi dei meloni) transatlantico, che, ammettiamolo, ci fa sognare.

E carezze, sguardi, “eye contact”, lei più spigliata, lui con la goffaggine del nerd siliconvallico contro cui i fantastiliardi non possono nulla. “Più bella dentro che fuori”, ha detto pure lui consegnandole il premio, poi scappando via dal podio, come un adolescente timidone. Lei invece con tutta la storia di Michael Jackson, le cui canzoni le hanno insegnato l’inglese (forse preparata dai migliori sceneggiatori di Cinecittà, riconciliati dopo le polemiche del tax credit?). Oggettivamente, in ogni caso, la miglior performance che un primo ministro italiano abbia mai realizzato in America (certo, che cambiamenti da quando De Gasperi diceva tremolante dopo la Seconda guerra mondiale: “sento che tutto, tranne la vostra personale simpatia, è contro di me”).

Adesso invece siamo simpaticissimi. All’America, al mondo, ma soprattutto a Elon. E allora ci chiediamo: in caso di sviluppi, si troverà bene nella Roma pre giubilare? Ascolterà i consigli di Roberto D’Agostino? Non essendoci più i salotti, che farà? Chi vedrà? (sarebbe piaciuto tantissimo a Maria Angiolillo, chissà in che tavolo l’avrebbe messo, “meriggio”, “tramonto”, “alba”, tra un Caltagirone Bellavista e una Sandra Carraro).

Elon a Roma, che titolo sarebbe. Coi soliti clash culturali, fettuccine, Alfredo o non Alfredo, monetine a Fontana di Trevi, come un “Elon in Paris” nella nuova stagione della serie Netflix. E poi Elon con i suoi viaggi spaziali sarebbe il perfetto e definitivo “marziano”, nel senso del nostro solito e adorato Flaiano, cioè il visitatore straniero di pregio che dopo due volte e un tiepido entusiasmo i romani accidiosi si stufano di vedere, e dunque come tutti i vip e attori esteri, da “ahò ce sta Elon Musk”, sarebbe già, la seconda volta, “ce sta pure Elon, che ppalle”, magari in trattorie del centro o nel covo dei crudi di Anzio “Romolo al Porto”. Andrebbe certamente in tv, e già ci immaginiamo dopo qualche "Porta a Porta" istituzionale, lunghi segmenti a “È sempre CartaBianca”, a concionare un po’ in quella dimensione bluastra con Mauro Corona e Nonna Silvi e Berlinguer illuminata da un fascio di luce bianca che neanche gli abbaglianti della Tesla.

Forse porterebbe benefici a sé e al Paese: risolverà il traffico romano coi suoi treni sotterranei magnetici (o verrà fermato dai ricorsi al Tar degli impiegati Atac in malattia?). La sua impresa missilistica la potrebbe poi benissimo piazzare nella Eur Valley, dove sorgono già incubatori tecnologici prestigiosi. Oppure nella Puglia dove i Melonis amano svernare. Lo “spazioporto di Grottaglie” è un’infrastruttura strategica dove già si è pronti a lanciare (sul serio), missili turistici orbitali. E poi il Borgo Egnazia gli piacerebbe tantissimo, pare di essere ad Austin Texas, vecchio West, ma col capocollo.

E vuoi mettere i risparmi? In italia Elon fruirebbe della legge Renzi, pagando solo duecentomila euro della tassa piatta sui ricconi che vengono a stare qui (erano cento ma sono stati raddoppiati da Giorgia). E il pòro Giambruno? Con la sue Porsche e 500 Abarth rombanti, ciuffo brianzolo contro ciuffo siliconvallico, soffrirebbe quel rivale con la silenziosa Tesla? E la pòra Ginevra? Andrà d’accordo coi fratellastri in utero e non? Soffrirà traumi culturali? I figli muskiani non dovrebbero aver problemi al Torrino, l’enclave dell’Eur tipo Beverly Hills dove abita Meloni tra Suv e sciure nei beauty center. La figlia trans e ribelle di Elon subirà forse discriminazioni? O si ravvedrà leggendo un fondo su La Verità, tornando uomo e diventando tifoso (magari ultrà) della Lazio? O diventerà una classica “zecca” in un tipico liceo romano de sinistra (“a fascio, te sputo in faccia”)? Ma forse ci saranno salvacondotti per uteri in affitto e trans sopra il milione di euro (una trans flat tax tombale che metterebbe d'accordo tutte le anime del centrodestra). E se invece Giorgia andasse lei in California? Lei come "la" Loren, Elon il suo Carlo Ponti? Lei col suo inglese già perfetto, lei già abituata ai grandi spazi della natìa Camilluccia e appunto dell’Eur fatale... Tornerebbe con tappetino da yoga, piena di sensibilità ecologiche e di diritti, in un centrodestra a quel punto affollatissimo, tra nipoti Mussolini e Pascale, sulle questioni Lgbtq+? Però intanto per favore non svegliateci. Fateci sognare ancora un po’. Non si interrompe un'emozione.