La riunione di Arianna Meloni per aprire la nuova stagione dei congressi

La dirigente di Fratelli d'Italia alla Camera per un vertice operativo con Donzelli: entro l'anno partirà la nuova tornata elettorale del partito nei comuni

Arianna Meloni alla Camera di primo pomeriggio. Ma la sorella d’Italia, numero due del partito, non si fa vedere in Transatlantico. Sale al gruppo di FdI al sesto piano. Dove l'aspetterà una riunione sulla stagione congressuale che fra poco si riaprirà. Questa volta a cavallo tra l’autunno e il nuovo anno ci sono da eleggere i presidenti comunali. L’ultima volta invece era toccato a quelli provinciali più le città metropolitane, a partire da Roma, Napoli e Milano. Arianna Meloni, responsabile del tesseramento e della segretaria politica di via della Scrofa, si è vista con il responsabile dell’organizzazione Giovanni Donzelli e con gli altri membri della segreteria congressi. Le iscrizioni a Fratelli d’Italia per le nuove adesioni scadrà il 14 ottobre mese, per i rinnovi si arriverà a fine ottobre.



L’ultimo dato, quello dello scorso anno, segnò un’impennata di tessere più 40 per cento rispetto all’anno precedente. Totale: 204.128. L’appuntamento si presenta liscio come l’olio, questo sì. Rispetto all’ultima tornata non sono previste turbolenze interne come accadde con Fabio Rampelli, intenzionato all’inizio a sfidare Marco Perissa (ipotesi poi rientrata dopo un riassetto interno a blindare la tregua). Per il resto, basso profilo (dopo il caso di Maria Rosaria Boccia) e lavorare. A partire da Arianna Meloni che andrà in tour nelle tre regioni chiamate nelle prossime settimane al voto.