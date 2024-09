Fitto vicepresidente della Commissione Ue, Meloni: "L'Italia torna protagonista"

Le congratulazioni di Tajani, Salvini e del governo. Il ministro degli Esteri: "La nomina conferma la credibilità e il ruolo di peso che l'Italia svolge e continuerà a svolgere in Europa". Magi: "Valuteremo il suo operato, ma i suoi peggiori nemici restano i suoi alleati in Italia"

"Un riconoscimento importante che conferma il ritrovato ruolo centrale della nostra nazione in ambito Ue". Lo ha detto sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, commentando la nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente e responsabile della Coesione e delle riforme nella prossima Commissione europea. L'ex ministro per il Pnrr del governo italiano ha assunto ufficialmente l'incarico a Bruxelles questa mattina, quando la presidente von der Leyen ha annunciato la composizione del nuovo esecutivo comunitario. "L'Italia torna finalmente protagonista in Europa. In bocca al lupo Raffaele, siamo certi che svolgerai benissimo il tuo incarico nell’interesse dell’Europa e dell’Italia", ha concluso la premier su Instagram, pubblicando una vecchia foto che li ritrae insieme.





"La nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della Commissione europea è un'ottima notizia che conferma la credibilità e il ruolo di peso che l'Italia svolge e continuerà a svolgere in Europa!", ha scritto il ministro degli Esteri Antonio Tajani su Twitter, facendo le congratulazioni al suo ex collega Fitto per la nomina. "Un successo del nostro governo", ha aggiunto. "Buon lavoro a Raffaele Fitto, nominato vice presidente esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme, certi che saprà portare avanti gli interessi dell’Italia con buonsenso e concretezza", ha scritto l'altro vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, sempre su Twitter.



"Auguri a Raffaele Fitto per il suo nuovo, prestigiosissimo incarico. La vicepresidenza esecutiva della Commissione europea, con la delega alla Coesione e alle riforme, è un riconoscimento importantissimo per l'Italia ed è il risultato del lavoro e della credibilità internazionale della presidente Giorgia Meloni e del grandissimo valore del ministro Fitto", ha scritto il ministro della Difesa Guido Crosetto. "Oggi è un momento di orgoglio per ogni italiano che tifi Italia, indipendentemente dalle idee politiche. Raffaele rappresenterà la nostra nazione. Lo farà con la capacità, la serietà, la dedizione e l'impegno con cui ha sempre servito le istituzioni italiane. Gli auguro buon lavoro e so che ci mancherà la sua saggezza in Consiglio dei ministri", ha concluso nel post.



"La nomina di Raffaele Fitto e la rilevanza del ruolo che gli è stato attribuito sono non soltanto la dimostrazione del peso che l'Italia ha riacquistato in campo internazionale, ma anche il frutto della lungimirante politica portata avanti in Europa e nel mondo dal governo Meloni. Se qualche anti-italiano aspettava Giorgia Meloni al varco dell'esame di maturità sperando in un risultato deludente, saprà oggi che l'esame è superato a pieni voti e la delusione è soltanto di chi ha tifato contro l'Italia", ha detto la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha scritto, sui social: "Un meritato riconoscimento a una persona competente, che sono certo contribuirà a rafforzare ulteriormente il ruolo dell'Italia all'interno dell'Unione europea, portando la sua grande esperienza per rafforzare gli investimenti e le politiche di crescita. A lui i miei più sinceri auguri di buon lavoro".



"Valuteremo il neo commissario Raffaele Fitto alla prova dei fatti, certo è che i suoi compagni di partito e gli alleati di governo in Italia saranno i suoi peggiori avversari in Europa: Meloni e Salvini, davanti alle difficoltà che attendono il governo italiano sui conti pubblici e la manovra, faranno di tutto per scaricare la colpa della loro incompetenza e approssimazione sull'Unione Europea, come hanno sempre fatto su tutto, dall'economia ai diritti", ha scritto sui social il segretario di Più Europa Riccardo Magi. "Fitto dovrà innanzitutto difendersi da loro e dall'antieuropeismo del governo Meloni", conclude il post. "È giusto e importante che l’Italia abbia un ruolo di rilievo in quanto paese fondatore dell’Ue", ha scritto il segretario di Azione Carlo Calenda in un post su Twitter facendo le congratulazioni e l'augurio di un buon lavoro a Raffaele Fitto.



