Cambio nella Lega. Salvini sta per nominare due nuovi vice segretari

Fuori Giorgetti e Fontana. Al loro posto Alberto Stefani e Claudio Durigon (O Marti). L'annuncio atteso nel Consiglio federale di oggi

Cambio nella Lega: Matteo Salvini sta per sostituire due dei suoi vice, Lorenzo Fontana e Giancarlo Giorgetti. Il cambio dovrebbe essere annunciato nel corso del Consiglio federale di oggi, previsto per le 12.30. È un avvicendamento necessario per i due vicesegretari, Giorgetti e Fontana, che ricoprono due importanti incarichi: ministro dell'Economia e presidente della Camera.



I due nuovi vice di Salvini dovrebbero essere Alberto Stefani e Claudio Durigon (O Roberto Marti).