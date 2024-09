Meloni: "L'impegno dei paesi del G7 per l'Ucraina non cesserà fino a una pace giusta"

La premier è intervenuta (da remoto) alla XXII Conferenza delle Camere basse dei Paesi membri del G7, a Verona. "Accordo sul cessate il fuoco a Gaza non più rimandabile". Zelensky conferma la sua presenza al Forum Ambrosetti a Cernobbio domenica

Nei minuti in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky conferma la sua partecipazione al Forum Ambrosetti di Cernobbio di domenica, accolto proprio da Giorgia Meloni, lei, la premier, parla alla XXII Conferenza delle Camere basse dei Paesi membri del G7, in corso oggi a Verona. Un appuntamento a cui la presidente del Consiglio avrebbe dovuto prendere parte in presenza, ma poi ha preferito collegarsi a distanza, probabilmente anche per evitare le domande dei cronisti sul caso Sangiuliano.

"La fine della guerra in Ucraina e la costruzione di una pace giusta e duratura sono i due obiettivi che i paesi membri del G7 si devono mettere come prioritari. Oggi più che mai è necessaria una soluzione politica e duratura della crisi", ha detto Meloni, osservando che "ogni crisi nasconde sempre un'opportunità ed è ruolo della politica identificarla". Fra queste, Meloni ha identificato la possibilità di "costruire un nuovo approccio alle relazioni internazionali, dimostrare che è un approccio aperto all'esterno". Ma la premier nel suo discorso ha toccato anche la situazione in medio oriente. "Non è più rimandabile un accordo per il cessate il fuoco a Gaza e per il rilascio degli ostaggi", ha detto.