Meloni riunisce Tajani, Salvini e Lupi: tutti i dossier, dal dopo Fitto alla Rai

Al via il vertice di maggioranza, il primo incontro tra i leader dopo la pausa estiva. Nel pomeriggio il consiglio dei ministri. La corsa per l'assegnazione delle deleghe del ministro candidato a Bruxelles è già iniziata

Ora si fa sul serio. O forse non si fa niente. Nel senso che dopo le turbolenze estive di queste settimane i big della maggioranza sono tutti intorno al tavolo di Giorgia Meloni. Ecco Matteo Salvini, con il suo no allo ius scholae, e Antonio Tajani invece che spinge per una nuova legge. Al vertice che anticipa il Consiglio dei ministri in programma alle 14 c’è anche Maurizio Lupi, a nome dei moderati. Alla riunione si dovrebbe parlare anche di Rai, pensioni e manovra in generale. Anche se, a proposito di centrodestra, manca ancora il sigillo sul candidato in Liguria che dovrà succedere al dimissionario Giovanni Toti. In questo caos di "va tutto bene, madama la marchesa" c’è un’unica sicurezza: oggi il Cdm darà il via libera alla designazione di Raffaele Fitto come commissario europeo. La corsa per la successione è già iniziata: ci sono da ridistribuire quattro deleghe (Pnrr, Coesione, Sud e Affari europei). Giornata densa, ma senza iniziative sui balneari, rimandata a settembre.

