A Bari il campo largo perde i pezzi: si dimette l'assessore del M5s

In Puglia

Raffaele Diomede è pronto al passo indietro. Era stato indicato come membro della giunta barese dai vertici nazionali pentastellati, ma la sua nomina è stata disconosciuta dai consiglieri locali del Movimento

Dentro al consiglio comunale di Bari il campo largo non esiste più. Secondo quanto riportano le agenzie e i quotidiani locali sono attese le dimissioni di un altro assessore della giunta, Daniele Diomede del Movimento 5 stelle. I consiglieri comunali dei pentastellati hanno disconosciuto ieri la sua nomina, che sarebbe avvenuta su indicazione dei vertici nazionali del partito, chiamandosi fuori dalla maggioranza e annunciando che il Movimento garantirà solo l'appoggio esterno. Il capogruppo Antonello Delle Fontane, che puntava a un posto in giunta, ha parlato di "dinamiche che stanno minando il Movimento".



Nel frattempo Il neo sindaco Leccese - dopo un avvio di legislatura turbolento e segnato dalle tensioni con Michele Laforgia (il candidato sindaco sostenuto proprio dai grillini) - ha avviato contatti con i rappresentanti nazionali del partito per chiedere chiarimenti sulla situazione. Quando saranno ufficializzate, quelle di Diomede saranno le seconde dimissioni di un consigliere comunale a Bari. Qualche giorno fa è stata Carlotta Nonnis Marzano a rinunciare all'incarico di assessora a causa di alcuni suoi post social nei quali attaccava il Papa e i leader del G7 mentre era in corso quello in Puglia.