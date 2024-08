De Bertoldi lascia FdI: "Non condivido la linea. Contro di me accuse strumentali". Chiedeva di togliere la fiamma dal simbolo

Il deputato eletto in Trentino-Alto Adige dà l'addio ai meloniani: "Ho chiesto chiarezza su alcuni temi, che da cattolico mi stanno a cuore. Ma non ho avuto risposta. L'unica è arrivata dai probiviri, metodo inaccettabile". Su di lui un procedimento disciplinare da parte FdI. Mentre l'ingresso in FI è più vicino

"Ho rassegnato con effetto immediato le dimissioni dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia". Con una nota, Andrea De Bertoldi annuncia l'addio a FdI: non ne condivide più la linea, le scelte degli ultimi mesi e nemmeno i metodi: "L'indagine dei probiviri contro di me è un metodo inaccettabile per impedire ogni critica"



La decisione era nell'aria da un po', mentre si rincorrono le voci su un suo prossimo approdo in Forza Italia. "Ma non è oggi il momento di parlare di questo", dice al Foglio. Anche se la nota di odierna sembra rafforzare le indiscrezioni: "Alla ripresa dei lavori farò assieme alla mia famiglia politica le valutazioni per individuare la mia prossima allocazione, che non potrà che essere improntata ai valori della moderazione, e del cattolicesimo liberale".

Bertoldi non era più a suo agio all'interno di FdI già da tempo. Basta scorrere le sue ultime interviste per averne conferma: parlando con l'Avvenire, auspicava "per l’Italia e per il centrodestra che si possa entrare a far parte pienamente nella maggioranza europea". Non esattamente la scelta compiuta da Giorgia Meloni in sede europea. Chiedeva inoltre di "superare la fiamma nel simbolo del partito". In un altro colloquio con Huffpost Bertoldi – che fu tra i fondatori di Alleanza nazionale – metteva in discussione l'atteggiamento di FdI nei confronti dell'estremismo di destra: "Dobbiamo dire chiaramente che non vogliamo i voti di neofascisti e nostalgici", attaccava il deputato puntando il dito contro quanti, anche nella sua area politica "frequentano, senza la benché minima vergogna, le sedi di Casapound o di Forza Nuova".

Così sì è arrivato oggi al passo indietro, fondato su ragioni politiche e personali, su rapporti ormai incrinati con via della Scrofa. "Una decisione frutto di un lungo processo di dissenso dal partito nata per difendere le ragioni della mia Provincia Autonoma dalla volontà di accentramento decisionista del partito", mette agli atti il deputato trentino che – spiega – ha chiesto "chiarezza su alcuni importanti temi, che da cattolico mi stanno a cuore, ma non sempre ho osservato la risposta che speravo. Mi sono spinto ad aprire un dibattito, che però è caduto nel vuoto. L'unica risposta è arrivata dai probiviri,".





Su di lui infatti lui era stato aperto, da parte del partito, anche un procedimento per alcune consulenze – nella vita è un commercialista – che avrebbero violato i regolamenti di FdI. "Un'indagine strumentale e senza alcun fondamento, su fatti che ho già avuto modo di chiarire ampiamente. Oggi arrivo a leggere che ci sarebbe un provvedimento di espulsione", spiega ancora De Bertoldi motivando una "scelta netta che non è più rinviabile".



Il deputato si è detto infine pronto "ad agire in ogni sede opportuna a tutela della mia reputazione e della mia integrità personale e professionale". Il futuro? "Ne riparliamo a settembre". Ma la strada che porta a Tajani è sempre più probabile.