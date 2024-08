"Se Toti sarà assolto, chi lo restituisce ai liguri?". Il punto di Maurizio Lupi sull'inchiesta di Genova

"Oggi inizia il lavoro politico, occorre rivendicare il buon governo della regione Liguria e scegliere il miglior candidato possibile anche per il futuro sulla scia di Toti. E magari accorpare le elezioni in un unico giorno. Ci sono comunque delle riflessioni da fare, il caso Toti riguarda l'utilizzo della carcerazione preventiva. Sono convinto che il processo aiuterà ad aprire una riflessione sulla legittimità di compiere sino in fondo le indagini e di chi viene eletto di non vedere interrotto il mandato. Chi restituisce Toti se sarà assolto ai Liguri? Su questo occorre ragionare ". Così l'onorevole Maurizio Lupi a Piazza Montecitorio.