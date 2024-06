La Lega espelle Grimoldi: aveva riferito il voto di Bossi per Forza Italia alle europee

L'ex segretario della Lega lombarda, vicino al Senatùr, da tempo è critico verso la leadership di Salvini. Il Consiglio federale del Carroccio ha deciso l'espulsione anche del consigliere regionale del Veneto Gabriele Michieletto. Mentre nessun provvedimento è stato preso nei confronti di Bossi

Il consiglio federale della Lega ha deciso all'unanimità di dare il via all'espulsione di Paolo Grimoldi, ex segretario della Lega Lombarda, e di Gabriele Michieletto, consigliere regionale del Veneto. In una nota il Carroccio ha parlato di segnalazioni emerse su indicazione dei territori, “per tutelare lo straordinario e generoso impegno di migliaia di militanti che per troppo tempo hanno assistito a polemiche strumentali, inutili e dannose contro la Lega”. A Grimoldi, in sostanza, viene imputato di aver fatto sapere, alla vigilia delle elezioni europee, il voto di Umberto Bossi per Marco Reguzzoni di Forza Italia. Ex deputato, Grimoldi viene considerato una specie di "portavoce non ufficiale" del primo segretario della Lega. E attorno al Senatùr negli ultimi tempi aveva raccolto il malcontento del Nord, sempre più insofferente nei confronti della leadership di Matteo Salvini, costituendo nel 2022 il "Comitato nord", di cui era il coordinatore.

A Michieletto, invece, verrebbe fatto pesare un atteggiamento sempre più critico nei confronti della guida del partito. Verso Bossi, quindi, non è stato preso alcun provvedimento.