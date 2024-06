Primo exit poll Opinio Rai: FdI tra il 26 e il 30 per cento. Pd tra 21 e 25 per cento. FI e Lega appaiate

Secondo la rilevazione diffusa dalla Rai (con forbici molto ampie) Meloni è prima, poi i dem. Testa a testa tra forzisti e leghisti. Renzi e Calenda ballano sulla soglia di sbarramento. In Piemonte Cirio verso la riconferma, a Bari avanti Leccese

Si chiudono le urne delle elezioni europee. Gli italiani sono chiamati a scegliere 76 membri del nuovo Parlamento, ma non solo: si vota anche per le regionali in Piemonte e per l'elezione di un nuovo sindaco in quasi 3 mila e 700 comuni, tra cui Bari e Firenze, dove gli esiti sono tutt'altro che scontati: lo spoglio delle comunali inizierà domani. Qui i risultati e gli aggiornamenti dai comitati elettorali con i contributi del direttore Claudio Cerasa, Salvatore Merlo, Simone Canettieri e Gianluca De Rosa.

Il voto nelle città: a Firenze e Bari sarà ballottaggio (sempre secondo gli exit poll)

Nelle due principali città al voto, si deciderà tutto tra due settimane. A Firenze, la candidata dal centrosinistra (senza il M5s), la dem Sara Funaro, è stimata tra il 42 e il 46 per cento. Dietro di lei, Eike Schmidt – l'ex direttore degli Uffizi – sostenuto dai partiti di governo: dovrebbe raccogliere secondo l'exit poll di Opino per la Rai tra il 30 e il 34. Molto indietro Stefania Saccardi di Italia viva (6-8 per cento) e Cecilia Del Re, che ha lasciato il Pd per tentare la corsa in solitaria (6-8 per cento).

Anche a Bari sarà con molta probabilità ballottaggio. Vito Leccese, candidato del Pd, è in testa: per lui la stima è compresa tra il 42 e il 46 per cento. Fabio Romito, leghista sostenuto dal centrodestra è tra il 31 e il 35 per cento. Terzo è Michele Laforgia, sostenuto dal M5s, è tra il 20 e il 24 per cento.

A Bergamo e Cagliari il centrosinistra va verso la vittoria al primo turno

Secondo gli exit poll Opinio per la Rai, a Bergamo Elena Carnevali – candidata del centrosinistra con Pd, M5s e partiti di centro – dovrebbe vincere al primo turno: è stimata tra il 53 e il 57 per cento. Il centrodestra con Andrea Pezzotta ha un consenso compreso tra il 39 e il 43.

Anche a Cagliari il centrosinistra, con Pd e M5s in coalizione, va verso una larga vittoria al primo turno. Massimo Zedda è stimato tra 59 e il 63 per cento, davanti ad Alessandra Zedda (tra il 31 e il 35 per cento).

In Piemonte Cirio si avvia verso la riconferma

Alberto Cirio, candidato del centrodestra, va verso la riconferma. Il governatore uscente, secondo l'exit poll Opinio per la Rai, è saldamente in testa con un consenso compreso tra il 50 e il 54 per cento. La candidata del Pd, Gianna Pentenero, è tra il 34 e il 38 per cento. Molto staccata Sara Disabato: la candidata del M5s è stimata tra il 7 e il 9 per cento.

Nel Pd c'è ottimismo: "Per la prima volta c’è anche la pizza"

Al Nazareno c’è ottimismo. Nella sede del Pd sono già arrivati diversi dirigenti. Ci sono Antonio Misiani, Gianni Cuperlo, Roberto Speranza, il deputato Stefano Graziano ma anche e soprattutto l’uomo macchina e il capo della segreteria di Elly Schlein, Igor Taruffi e Gaspare Righi. Nessuno l’ha ancora vista, ma dovrebbe essere presente o anche la segreteria. L’area che ospita il suo ufficio è interdetta ai cronisti e coperta da due banner con il logo del partito. I giornalisti accreditati, ospitati nella sala dedicata a David Sassoli, al terzo piano del Nazareno, sono diverse decine. "Per la prima volta c’è della pizza", scherza una dipendente del nazareno parlando del buffet frugale allestito sotto la foto di David Sassoli per operatori e cronisti. Arrivati al Nazareno anche il presidente del Pd Stefano Bonaccini, i capigruppo a Camera e Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Foto di Gianluca De Rosa

Il primo exit poll di Opinio Rai

Opinio Rai ha diffuso i primi exit poll dopo la chiusura delle urne in Italia. Stando alle rilevazioni dei sondaggisti, Fdi oscilla tra il 26 e il 30, il Pd tra il 21 e il 25, il M5s tra il 10 e il 14. Appiate, nel centrodestra, Forza Italia (tra 8.5 e 10.5 per cento) e Lega (tra l'8 e il 10 per cento). Alleanza Verdi e Sinistra è accreditata di una percentuale tra il 5-7 per cento. Stati Uniti d'Europa tra il 3.5 e il 5.5 per cento, Azione tra il 2,5 e 4.5 per cento.



Il primo exit poll delle europee in Italia è una fotografia quasi immobile dell'esistente. I partiti di governo si confermano maggioranza, e si rafforzano un po'. L'opposizione si conferma minoranza, ma il Pd cresce un po'. Mentre Francia e Germania sono attraversate da intense novità segnalate da queste elezioni, l'Italia insomma non cambia molto rispetto alle ultime elezioni politiche. Bisogna soltanto forse segnalare, in questo primo parzialissimo exit poll, il testa a testa tra Forza Italia e Lega, con l'ipotesi di un sorpasso del partito di Antonio Tajani su quello di Matteo Salvini. Va inoltre evidenziata la buona prestazione dell'alleanza Verdi e Sinistra, e anche l'ipotesi che Azione di Carlo Calenda non superi il quorum e dunque non entri nel prossimo Parlamento europeo.

Nel quartier generale di FdI si tiene un basso profilo (per ora)

L’Italia vince contro la Bosnia, Macron è stato travolto e gli exit poll, riservati, sono buoni per Fratelli d’Italia. Nonostante questo Giorgia Meloni ha detto ai suoi colonnelli di avere un basso profilo. Si sta tutti di nuovo qui all’Hotel Parco dei Prinicipi, ai Parioli, già comitato elettorale delle ultime fatali elezioni politiche. Il partito della nazione ha fatto le cose in grande, buffet di tutto rispetto ma niente alcol, pizzette e paninetti. Clima rilassato. Avvistato finora: Nicola Procaccini, big di Ecr e candidato nel Centro Italia, Gianluca Caramanna (ministro ombra del Turismo) e Francesco Filini, discepolo prediletto di Giovanbattista Fazzolari. Antonio Rapisarda, direttore del Secolo, pensa al titolo della serata: “Il dispositivo Ursula non sta più in piedi, Scholz e Macron escono ridimensionati: le carta le darà Giorgia”.



Affluenza al 40 per cento

Gli unici dati disponibili al momento sono quelli dell'affluenza. Per le elezioni europee l'affluenza alle ore 19 è stata del 40,8 per cento, per le comunali del 53,6 e per le regionali del 47,5 per cento.