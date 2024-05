Salis ai domiciliari: "Una splendida notizia. Aspettiamo l'elezione", dicono Fratoianni e Bonelli

La bordata del segretario (“ho in mente 10 nomi per il dopo Zaia”) manda la regione in subbuglio. Spoiler: i nomi non sono 10, forse nemmeno 5, “e comunque l’unico regista della transizione dev’essere il governatore”, contrattaccano esponenti del territorio. Che di Roma e Salvini non ne vuole sapere più