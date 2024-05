Rai scioperata, giornalisti contro giornalisti. Bonolis per il dopo Amadeus

Ormai esportiamo la Rai come gloriosa rovina, come il Colosseo, Pompei e il teatro di Taormina. Alla stampa estera, i giornalisti Usigrai, in sciopero, hanno attaccato i colleghi Unirai, che hanno lavorato. Tg1 e Tg2 sono andati in onda ugualmente. Fuori, lontano, il resto dei dipendenti Rai esultava perché il premio di produzione “da 2.000 euro, ai giornalisti Rai, è stato finalmente tolto. Evviva”. I corrispondenti esteri si sono convinti di aver trovato, qui, a Viale Mazzini, l’Egitto in miniatura, la cella del reporter, ma con il maritozzo e il vino Frascati. Bon voyage, da Rai scioperata.

