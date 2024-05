Il '68 non porta bene

Occupazioni, campus, anticolonialismo. I rimandi testuali sono così numerosi che nessuno si è sottratto: è come il nuovo '68. Ma quasi nessuno prova a dire una cosa essenziale: quello non fu solo un allegro e positivo movimento libertario: aveva dentro di sé, da subito, i germi della violenza e dell'ipocirisia politica

Ce n’est qu’un début eccetera, la Hamilton Hall come il Palazzo d’inverno eccetera, gli universitari del privilegio che sognano di buttare a mare gli ebrei con la stessa noncuranza istupidita con cui i loro nonni sognavano di trovare la spiaggia sotto il pavé. I rimandi testuali sono così tanti che nessuno si è sottratto al paragone: è come il ’68. Nessuno ha finora chiamato in causa il rimando per eccellenza, Fragole e sangue sullo sgombero della Columbia, 1970.