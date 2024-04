La proposta Schlein per alzare la spesa sanitaria: numeri sbagliati e coperture inesistenti

Dentro la proposta di legge del Pd i conti non tornano. La realtà è che il partito, dopo aver speso 219 miliardi in bonus edilizi, ha lanciato una campagna populista sulla sanità

l Pd ha deciso di sfidare Giorgia Meloni sulla sanità. “La destra ha un disegno preciso, chi ha il portafoglio gonfio può andare dal privato e chi è povero non riesce a curarsi”, dice Elly Schlein. Dopo aver criticato il governo par i tagli al Pnrr sulla sanità e per il calo della spesa sanitaria in rapporto al pil, prevista al 6,4 per cento nel 2024, il Pd lancia il suo piano: alzare la spesa sanitaria al 7,5 per cento del pil entro il 2028. L’idea è chiara, i numeri per niente.