"Questa è l'Europa che vogliamo". I manifesti (vaghi) del Pd per le europee

"Un'Europa per la pace, non di guerra". "Una famiglia, non un bersaglio". "Salario minimo, non sfruttamento". Sono alcuni degli slogan con cui il Partito democratico farà campagna per le prossime elezioni europee dell'8 e 9 giugno. I dem hanno già pronti i manifesti (e le card), introdotte brevemente dalla segretaria Elly Schlein durante le scorse settimane, e che saranno utilizzati nelle diverse città italiane a partire dai prossimi giorni. Sono slogan e immagini piuttosto vaghi che, come detto, spaziano dalla guerra con "L'Europa che vogliamo è quella che si impegna per il cessate il fuoco", fino ai diritti civili e al lavoro.