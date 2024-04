Il Grand Tour dell'élite de sinistra

Dopo l’Art Week, Milano è da oggi preda del Salone del mobile e del temibile Fuorisalone (1.024 “eventi”) e c’è da rallegrarsi per la buona salute dell’industria nazionale e per il lustro internazionale di cui gode il nostro comparto creativo. Ma le voci che denunciano i disagi per i cittadini, i costi stellari, le distorsioni del sistema urbano non sono più solo mugugni sottovoce, e la critica al “sistema Milano” viene da sinistra. A Venezia parte la Biennale e già dal titolo, “Stranieri Ovunque”, ribadisce che niente come l’arte è di sinistra. Ma l’overtourism, l’assedio dei visitatori, le critiche al “sistema Venezia” che è anche in molta parte figlio del “sistema Biennale” sono da tempo tema di dibattito, soprattutto a sinistra: meno turisti, e meno mercanti nel tempio. La grande democratizzazione della mobilità della conoscenza, almeno come basica presa visione delle arti, non è più di moda.

