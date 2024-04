Made in Urso, pasticcia con l'italiano, vuole più Cina e il suo ministero esplode

Patacca l’italiano e la chiama “difesa dell’Italia”. Abbiamo un ministro made in sottoscala, Adolfo Urso, confezionato a Pechino. Si vanta della legge sull’italian sounding (per punire, usa l’inglese) ed è il primo a violarla. Al suo labrador ha dato il nome Ice (“Ghiaccio”) e si esclude intendesse l’Istituto del commercio estero. Ha modificato la targa del ministero dello Sviluppo economico in Made in Italy (un orrore estetico) ma pretende che Stellantis non chiami “Milano” la sua automobile Fiat prodotta a Varsavia. Gli americani, “gli omini della Cia”, sono ancora sconvolti dall’Urso geografo. Da due giorni ha preso il posto del ministro degli Esteri, Tajani. Il governo Meloni ha strappato il trattato “Via della seta” con Pechino e lui, che fa? Invoca più Cina contro il ceo di Stellantis, il foreign: “Porti il suo partner cinese in Italia”. Al ministero, dopo la riorganizzazione interna, c’è lo stesso clima di Mirafiori in sciopero, ma Urso è un uomo di ghiaccio, Ice. Al sesto piano di Palazzo Piacentini ha impiantato il suo frigidaire. Tutti i dirigenti con la erre moscia, quelli che leggono il Monde, sono stati congelati. Lo chiamano “il cimitero degli elefanti”. I segretari del comitato centrale di Urss sono due. Il primo è il capo di gabinetto, Federico Eichberg, che potrebbe scatenarci contro il cane Ice, bau, bau!, l’altro è Amedeo Teti che oggi cumula ben due dipartimenti. Troppo occupati da Lollobrigida e Sangiuliano, si è finito per trascurare il vero asso della politica economica di Meloni, il ministro contromano. A ogni sua sfuriata, un servitore dello stato viene promosso per evitare che scoppi la polemica e dica ai giornali: “Anche io sono stato cacciato da Urso”. Mario Ciampi, da capo di segreteria, è stato nominato vice capo di gabinetto. La ex segretaria particolare, Maria Rosa Sanfilippo, stessa sorte. E’ stata sostituita da Rita Fantini. A febbraio 2023, in una notte sola, Urss riuscì a far fuggire il suo portavoce, Gerardo Pelosi, e la sua segretaria particolare, Valentina Colucci. Facendo due conti, siamo alla terza segretaria particolare. Consuma più uomini Urso che l’amore, ne strazia più lui che il chiaro di luna.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE