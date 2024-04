A messa con Giancarlo Giorgetti. Dio, bilancio e uomini che gli chiedono una grazia

Alle sette e cinquanta di mattina Giancarlo Giorgetti cerca Cristo. Alle otto e dodici è in ginocchio, alle otto e ventuno in raccoglimento, un minuto dopo toglie le mani dal viso e risponde: “Rendiamo grazie a Dio”. Si presenta in chiesa con una felpa, accende due ceri alla Madonna, legge gli Atti degli Apostoli. A messa finita riceve come un prete: “Introibo ad altare dei”. In una cappella di Roma, poco lontano da rovine, nove panche a destra e nove a sinistra, tre suorine e una perpetua curva chiedono “perdono” insieme al ministro dell’Economia, l’uomo che tiene la cassa di governo. Come facevano i democristiani, Giorgetti si duole dei “peccati del mondo”, del buco Superbonus, poi si infila in sacrestia, conosce altri peccatori come lui, tutti annunciati da un uomo vestito con la pianeta bianca. Un avvocato d’affari lo ha raccontato a cena a una donna divertita: “Ma lei sa che il nostro ministro dell’Economia dà appuntamento in chiesa, la mattina?”. La donna, sempre più divertita, lo ha incoraggiato: “Come un prete?”. L’avvocato convinto di conquistarla ha continuato: “Come un prete, un curato. C’è la fila per avvicinarlo e parlargli. Chi vuole chiedere una grazia al ministro fa questo sacrificio. Si alza presto, si ascolta la santa messa. Poi lui entra in sacrestia. I privilegiati li riceve nel suo Getsemani”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE