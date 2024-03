Alfano & Bandecchi: il filo che unisce l'ex delfino del Cav. e il sindaco che sogna Palazzo Chigi

Il leader di Ncd adesso è un prestigioso e felpato avvocato d'affari, ma resta il consigliere del re degli atenei a cui ha ceduto Alternativa popolare, piena di ex alfaniani

E’ stato il primo a chiamarlo quando è diventato sindaco di Terni. E ancora oggi è il suo consigliere principe, assiduo ma discreto. Strana coppia: l’invisibile con gli occhialini tondi che non rilascia più interviste e lo straripante roccioso ex parà, entrato nel bestiario della Zanzara su Radio24. Tuttavia capita spesso che Stefano Bandecchi interrompa cene e riunioni per le europee “perché devo rispondere ad Angelino”.