Meloni chiede a Belloni il doppio lavoro: oltre ai Servizi, anche il G7. Giochi di poteri dietro a un'anomalia

La premier sceglie la direttrice del Dis come sherpa per il vertice internazionale: "Mi fido solo di te". Mugugni alla Farnesina e anche dentro Palazzo Chigi

Panchina corta a Palazzo Chigi o scarsa fiducia nel corpo diplomatico? Forse entrambe le cose, sta di fatto che Giorgia Meloni ha deciso di nominare come sherpa del G7-G20 Elisabetta Belloni, nostra signora dei Servizi segreti, voluta dal governo Draghi a maggio del 2021 a capo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis). Un incarico che porterà avanti fino “alla scadenza del mandato” prevista a metà 2025. “Mi fido solo di te”, ha detto Meloni alla diplomatica. Due donne in sintonia fin da tempi non sospetti.