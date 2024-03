Il regista occulto di Mediaset. Ritratto di Mauro Crippa

Il “crudele”, il “malvagio”, “il terribile”, “il gelido” Mauro Crippa di Mediaset. E’ il capo del capo. E’ la lama di Pier Silvio Berlusconi, la velocità di Fedele Confalonieri, l’Epicuro di Cologno Monzese: “Voler bene è una debolezza”. Il Cavaliere, il fondatore, Silvio Berlusconi lo aveva classificato come “necessario”, perché di “Crippa non se ne potrà mai fare a meno, l’umanità stessa lo esige. Crippa è il male necessario”. Una sua mezza frase ha provocato cessioni di rami d’azienda. Una sua smorfia ha accelerato la fine di carriere televisive. Dopo una cena, a Ponza, come un re, ha assunto Gianluigi Nuzzi e gli ha offerto la prima serata di Rete 4: “Era simpatico, e bravo. Mi piaceva”. Si deve a Crippa il più spaventoso dei generi televisivi. E’ il regista occulto del “retequattrismo”, l’informazione come lavatrice populista, l’Italia incubo raccontata dall’inviato che stana “il clandestino” e processata dal direttore-conduttore. Per calcolo commerciale, spirito del tempo, ha favorito l’avanzata di Salvini e di Meloni. Ha sempre replicato: “Mi sopravvalutano”. Godeva nel dirlo.

