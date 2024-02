La Grecia approva le nozze gay. Roccella: “Da noi i diritti già ci sono, lì c'è l'utero in affitto”

“È evidente che tra noi e la Grecia c’è un’impostazione culturale molto diversa: il nostro Parlamento sta lottando per diventare il capofila in una battaglia contro l’utero in affitto anche a livello internazionale, mentre la Grecia è uno dei pochi paesi europei in cui è possibile fare la maternità surrogata, tra l’altro in una situazione di precauzioni particolarmente scarse per la madre che presta l’utero”. Il ministro per la Famiglia e le pari opportunità Eugenia Roccella commenta così, parlando con il Foglio, la notizia che arriva da Atene. La Grecia è diventata due giorni fa il primo paese a ortodosso a legalizzare i matrimoni tra persone dello stesso sesso, dando loro pari diritti rispetto alle coppie eterosessuali, inclusa la possibilità di adottare figli. è il 16 esimo paese Ue ad aprire a questa possibilità. Dal 2015 le coppie omosessuali in Grecia potevano unirsi civilmente, ma senza le stesse garanzie legali del matrimonio civile.

