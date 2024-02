Equilibri in bilico nell'opposizione verso le europee

Cosa succederà dopo il voto tra gli oppositori del governo Meloni? Tre temi da tenere in considerazione (e un problema)

Quello che leggerete qui è un estratto dalla newsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa. Potete iscrivervi qui, è semplice, è gratis.

Le europee si avvicinano e le opposizioni fanno un po' di conti. Tema numero uno: riusciranno i partiti alternativi a Meloni ad avere più voti della maggioranza meloniana? Difficile ma non impossibile. E se questo scenario dovesse maturare a che condizione potrebbe formarsi una coalizione? Semplice: con un Pd che stacca almeno di dieci punti il M5s, con un terzo polo che, seppure disgregato, ottiene nell'insieme un risultato non lontano da quello delle politiche (8 per cento) e con un Pd in grado di essere sopra il 20 per cento. Problema: ma se il Pd non dovesse superare il 20 per cento? Elly Schlein ha ragionato molto in questi giorni su Sanremo, ma i suoi dirigenti sembrano essere molto concentrati sull'x-factor della segretaria. Nomi per il dopo: Dario Nardella, Enzo Amendola, Stefano Bonaccini.