Meloni promette "no Irpef" agli agricoltori, ma Salvini la supera: prezzi di stato per i prodotti, alla Marx

Roma. Vogliono andare a vivere in campagna. Meloni convoca gli agricoltori a Palazzo Chigi, Salvini semina leggi. Ha ormai preso l’interim del ministro dell’Agricoltura. Il governo, per un giorno, è finito sotto il trattore. Sarà ricordato come il venerdì del contadino sovrano. Vengono ricevute le organizzazioni agricole ufficiali ma non le frange infuriate. Le forme sono salve. Delle infuriate se ne occupa Lollobrigida. Le accoglie lui, al ministero. Meloni si dice pronta a potare l’Irpef. Salvini annuncia una legge contro la farina d’insetti. Lollobrigida una terza ancora. Fa depositare un emendamento al Milleproroghe che posticipa l’obbligo d’assicurazione per tutti i mezzi agricoli. Per FdI sarebbe una pezza a un errore di Salvini. La Lega corregge invece Lollobrigida. C’è una proposta di legge a firma Lega che recepisce le richieste estreme degli agricoltori non (Col)diretti: un prezzo di “stato” per i prodotti. Meloni visita la mostra su Berlinguer, Salvini la supera con Marx.

