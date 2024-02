Un bravo a Tajani sul caso Salis

Tra le varie prese di posizione sul caso Salis, volte prevalentemente a ottenere consensi interni più che a dare qualche contributo per trovare una soluzione, quelle espresse dal ministro degli Esteri fanno eccezione. Antonio Tajani già dal 22 gennaio aveva parlato, senza clamori, col suo collega ungherese. Poi dopo il Consiglio dei ministri ha chiarito che “non si può intervenire sul processo” aggiungendo che si possono invece levare “proteste per quanto riguarda il trattamento del detenuto” perché è su questo che “siamo di fronte a una violazione delle norme comunitarie”. Tajani condanna con fermezza quello che può essere condannato in linea di diritto, cioè le forme di detenzione, ma sa anche che per quel che riguarda il merito del giudizio “in linea di diritto Orbàn non c’entra niente, non è che il governo decide sul processo. La magistratura è indipendente”.

