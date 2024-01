Forza Italia siamo noi. I due piani Mattei (di Renzi e Salvini)

Forza Italia è solo “un bel marchio che ricorda Berlusconi”, dice Dell'Utri. Ma Tajani non ha un'eredità garantita, deve guardarsi da Renzi e Salvini che puntano al voto berlusconiano per sollevare Italia viva e la Lega

Marcello Dell’Utri, lo stratega di Forza Italia, nell’intervista a Salvatore Merlo dice che queste celebrazioni per i 30 anni dello storico discorso della “discesa in campo” di Silvio Berlusconi non hanno molto senso (“Io avrei organizzato una giornata di silenzio”) e che ciò che è sopravvissuto meglio alla morte del Cav. sono “la sua azienda e la sua famiglia”. La prima perché continua ad andare bene, la seconda perché non si è divisa sull’eredità, questione che fa esplodere anche le migliori famiglie.