Meloni temporeggia sulle europee per snervare Lega e FI. Stallo in Sardegna

Siccome un po’ tutto si tiene, la prima conseguenza delle tensioni sulle regionali è lo slittamento della decisione di Giorgia Meloni sulle europee. La premier oscilla, come un pendolo, tra il sì, il no e il forse. I pro (il partito) e i contro (la presidenza del G7). Ha tempo fino all’8 maggio per prendere una decisione. Quanto basta per friggere gli alleati di Lega e Forza Italia. Tra accelerazioni e frenate, la leader di Fdi sa che così può tenere tutti sulla corda. La sua presenza come capolista può valere, secondo i dati che girano in via della Scrofa, fra il 3 e il 5 per cento in più per le liste dei patrioti. Lo spread, insomma, che passa fra un successo annunciato e una vittoria in carrozza che veleggia verso quota 30 per cento. Tutti questi ragionamenti sembrano slegati rispetto alla partita sarda, che si porta dietro quelle abruzzese, lucana e piemontese. Ma non è così. Meloni sa di avere la forza di dare le carte. E quindi aspetta. Convinta che l’idea di concordare con Antonio Tajani e Matteo Salvini una linea comune sulle europee sia stata superata dai fatti. Il capo del Carroccio si è sfilato, quello di Forza Italia preferirebbe evitare di correre, anche se dice che ci starebbe pensando. E così si arriva alla Sardegna, caso ormai nazionale.

